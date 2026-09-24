Bizkaia analiza "qué capacidad puede tener" para acoger menores de Ceuta con la "compleja situación" también en su red

La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, junto a la diputada de Medio Natural y Agricultura, Aratza Atutxa, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia está analizando "qué capacidad puede tener" el territorio para "contribuir" en la acogida de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, teniendo en cuenta la "compleja situación" en la que se encuentra la ciudad autónoma pero también la red de acogida vizcaína.

Las tres diputaciones y Gobierno vasco mantuvieron el pasado martes un encuentro con el Ministerio de Juventud e Infancia, en la que la administración central "trasladó la compleja situación que vive Ceuta" pero también Bizkaia "trasladó la compleja situación que está viviendo" con la red de acogida tensionada", según ha explicado este jueves la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

Según ha indicado, la Diputación vizcaína, "consciente de esa gravedad" en Ceuta, sobre todo de la situación de las niñas "especialmente vulnerables", está "valorando qué capacidad puede tener Bizkaia para contribuir".

La portavoz del Gobierno foral ha precisado que "aún no se ha tomado ninguna decisión ni se ha propuesto una cantidad concreta", sino que se está "en un proceso de valoración de una cuestión muy compleja, tanto la que se está viviendo en Ceuta pero también la que se está viviendo en Bizkaia". Por ello, ha subrayado, es preciso "tomar una decisión bien pensada y de poder atender con responsabilidad" a los menores.

Arriabalaga ha remarcado que la Diputación de Bizkaia "siempre ha estado dispuesta a colaborar, sobre todo en situaciones de especial vulnerabilidad como es esta", porque es "una institución responsable, solidaria y colaboradora".

"Pero también tenemos que atender a las dificultades y a las necesidades que tiene nuestra propia red, que en este momento se encuentra muy tensionada", ha insistido. En consecuencia, ha planteado, la Diputación tiene que "hacer diferentes valoraciones también y ver en qué medida, cómo, cuándo y cuánto".

SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD

La institución vizcaína declaró de nuevo el pasado día 10 la situación de excepcionalidad en su red de acogida, en la que sus 17 recursos atendían (a fecha 8 de septiembre) a 594 menores migrantes no acompañados, frente a las 406 plazas ordinarias de la red. La anterior declaración de excepcionalidad fue aprobada en noviembre de 2024.

Esta medida permite habilitar, con carácter temporal, recursos residenciales diferentes a los previstos en el Decreto 131/2008 ante la actual situación de sobreocupación, algo que ya se ha hecho, según ha confirmado la portavoz foral, que ha eludido ofrecer más detalles sobre este recurso "por cuestiones de seguridad".