Bizkaia cierra la temporada de playas con 2,65 millones de visitas, un 2,17% más, y estudia ampliarla el próximo año

Archivo - Playa de Zierbena (Bizkaia) en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha cerrado su temporada de playas con 2.654.482 visitas, un 2,17% más que el año pasado, y 3.731 atenciones en el servicio de socorrismo, el 32% de ellas por picaduras, según los datos aportados por la Diputación, que analizará la posibilidad de ampliar la temporada el año que viene.

La diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha presentado este jueves el balance de la temporada de playas, que se ha prolongado entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y que ha contado con 55 días soleados (frente a los 47 del año pasado) y seis días de lluvia (frente a los 20 de 2025). Los 61 días restantes han sido jornadas nubladas o de tiempo variable.

La temperatura media del agua se ha situado en 22,39 grados, casi un grado por encima de la registrada el año pasado (de 21,46 grados). Agosto ha registrado la temperatura media más alta, con 23,77 grados, seguido de julio, con 23,72.

Durante los cuatro meses de la temporada, los arenales vizcaínos han recibido 2.654.482 visitas, un 2,17% más que las 2.598.016 registradas en 2025. Ereaga ha sido la playa con mayor número de visitas, con 454.400, seguida de Arriatera-Atxabiribil, con 384.255, y La Arena, con 360.501.

A lo largo de la temporada se contabilizaron 610 banderas rojas, 878 amarillas y 1.317 verdes en el conjunto de las playas. Toña es la playa con mayor número de banderas rojas, con 119, mientras que Isuntza registra el mayor número de banderas verdes, con 107.

En función de la encuesta de satisfacción que la Diputación Foral de Bizkaia realiza anualmente entre las personas usuarias, la valoración general se sitúa en 8,36 puntos sobre 10, ligeramente por debajo del 8,45 obtenido en 2025.

Las playas mejor valoradas han sido Arrigorri, con una puntuación de 9,84; Laga, con 9,31; e Isuntza, con 9,04. En general, la seguridad es el aspecto que recibe la puntuación más alta, con un 9,26, mientras que la limpieza y conservación logra un 8,79 y los servicios y equipamientos, un 8,91.

Dentro de los servicios analizados, el servicio de socorrismo recibe una puntuación de 9,80, la claridad de la megafonía un 9,31 y el número de duchas un 8,66. Por lo que respecta a la movilidad, el 22,1% de los encuestados accede a los arenales andando, el 10,7% en autobús, el 9,9% en metro y el 4,2% en bicicleta.

Los servicios de limpieza han recogido durante los cuatro meses de temporada 471.555 kilos de residuos, frente a los 665.780 kilos recogidos en el verano pasado. La mayor parte, 320.420 kilos, corresponde a residuos que las mareas han dejado en la orilla. Otros 106.700 kilos se han recogido en las papeleras destinadas a residuos generales y 44.435 kilos en las papeleras para envases.

A estas cifras se suma la recogida de juguetes olvidados o abandonados en las playas de Plentzia, Gorliz, Arriatera-Atxabiribil, La Arena e Isuntza, en las que se han contabilizado 50,7 kilos de juguetes de plástico. De ellos, 40 kilos se han entregado a Koopera para su reutilización.

Por lo que respecta al balance del servicio de socorrismo, ha realizado 3.731 atenciones durante la temporada, mientras que el verano pasado se llevaron a cabo 2.843.

Las heridas siguen siendo el motivo más habitual de atención, con 1.309 personas, aunque este año ha habido también "muchísimas picadura de carabela portuguesa", lo que ha provocado "muchas banderas rojas", ha señalado la diputada, que ha avanzado que se está trabajando con el Gobierno Vasco y el servicio de socorrismo para determinar "si se puede tomar alguna medida".

En concreto, se han registrado 775 asistencias por picaduras de carabela portuguesa, 396 por picaduras de sabirón y 23 por picaduras de medusa. Por otro lado, 329 personas han sido atendidas por caídas.

En el mar se han realizado 184 rescates, frente a los 256 de 2025, en una temporada en la que "el tiempo ha acompañado y ha habido mejor mar". De ellos, 95 estuvieron relacionados con corrientes de agua, 83 con cansancio y 6 con otras causas. Durante la temporada ha registrado también un fallecimiento en la playa de Laidatxu.

Por su parte, el servicio de baño asistido ha sido utilizado por 4.878 personas este verano, mientras que el año pasado llegó a 4.436 usuarios. Del total, 2.492 personas procedían de residencias y asociaciones y 2.386 han acudido de manera individual. Las playas con mayor número de personas usuarias de este servicio son La Arena (con 1.251), Gorliz (con 1.104) y Ereaga (con 1.018).

AMPLIACIÓN DE LA TEMPORADA

De cara a la próxima temporada, la Diputación estudiará la posibilidad de ampliar su duración ante el incremento de los meses de calor.

Esta posibilidad les fue trasladada a los municipios costeros vizcaínos en la reunión mantenida este pasado miércoles para trasladarles el balance de la temporada de playas. Según ha explicado Arantza Atutxa, la decisión debe adoptarse junto con los municipios porque, además del servicio que ofrece la Diputación, también se tienen que considerar cuestiones como el aparcamiento o la seguridad.

Se están estudiando los recursos que serían necesarios y jurídicamente "cuál es el cambio de contratación que eso supondría" y se tomará una decisión "antes de la siguiente temporada", ha señalado.