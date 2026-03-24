Bizkaia continúa su apoyo a proyectos que trabajan la soledad no deseada con un nuevo decreto de 1,1 millones

La diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, en el encuentro con entidades para presentar el nuevo decreto de apoyo a proyectos que trabajan la soledad no deseada - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha mantenido este martes un encuentro con entidades que trabajan en el ámbito del desarrollo comunitario y la lucha contra la soledad no deseada en el que, entre otras cuestiones, se ha presentado el decreto de subvenciones para este año, que continúa apoyando proyectos desarrollados en este ámbito y que cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros.

El decreto forma parte de la Estregia Bizkaiasare 2030, en la que también se incluye el trabajo de coordinación y planificación con ayuntamientos y mancomunidades Bizkaisare Herriz Herri, así como la web www.bizkaisare.eus y la elaboración y publicación de una serie de monográficos.

El decreto 2026 de subvención para entidades se basa en el del año pasado, que dio inicio a estas políticas forales y que contó con 1,1 millones para fortalecer la cohesión social y prevenir la soledad no deseada. Este decreto del año pasado está permitiendo financiar 18 proyectos impulsados por un total de 15 entidades, que están interactuando con 10.300 personas.

En el encuentro con las entidades ha participado la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, que ha señalado que la soledad es "una condición socialmente construida, que afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables". "La soledad es, en esencia, una falla en nuestro contrato social. Un contrato social que nos interpela a todas y cada una de las personas que construimos comunidad", ha insistido.

Laespada ha explicado que "leer con rigor el presente es imprescindible para diseñar políticas que no sean retóricas, sino transformadoras" porque "vivimos tiempos marcados por nuevas formas de desigualdad que se acumulan sobre las ya existentes, muchas de ellas invisibles, silenciosas, pero profundamente estructurales".

En este sentido, ha señalado que la soledad es una cuestión de política, "un síntoma de un contrato social que necesita ser reescrito, un recordatorio de que necesitamos repensar cómo queremos vivir juntas y juntos". Asimismo, ha precisado que, "en este contexto frágil y exigente, pensar la comunidad no es una opción, es una urgencia democrática, es una herramienta de salud pública, es una política de justicia social".

Además, Laespada ha destacado que el año pasado fue el ejercicio en el que la acción comunitaria ha entrado en los municipios. Así, ha indicado que también con financiación e impulso foral y a través del convenio con Agintzari y Home Care Lab (SSI), se ha iniciado ya Bizkaisare Herriz Herri, un proceso que acompaña a municipios y mancomunidades para elaborar planes locales de cohesión social y prevención de la soledad.

Todo ello acompañado por la nueva web Bizkaisare, "una plaza pública digital para la cohesión social, un portal que centraliza proyectos, convocatorias, conocimiento, experiencias, metodologías y novedades de la estrategia", ha apuntado.

A ello se suma una colección de monográficos que ha comenzado con dos entregas sobre la soledad como fenómeno social estructural, elaborado por la Fundación Matía, y sobre la efectividad de intervenciones comunitarias con mirada internacional, elaborado por la Fundación Siis.

ESTRATEGIA BIZKAISARE

Laespada ha asegurado que el trabajo en el desarrollo comunitario y la prevención de la soledad no deseada son objetivo principal de esta legislatura para el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Por eso se puso en marcha en junio de 2024 la estrategia Bizkaisare 2030 a favor de la cohesión social y contra la soledad no deseada.

"Una iniciativa para mejorar las relaciones intergeneracionales, la cuestión de la diversidad o la atención a la soledad. Para cerrar brechas que generan soledades. Para potenciar el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de vínculos sociales de cara a la prevención y afrontamiento de la soledad", ha explicado.

La diputada ha defendido que "la respuesta está en lo comunitario" a través de una visión "abierta e inclusiva" para "trabajar un espacio de convivencia intergeneracional y de mejora social". "Bizkaisare busca tejer redes y reforzar la comunidad, las relaciones entre personas", ha remarcado.

Según ha manifestado, las injusticias sociales "minan la cohesión social" y son "brechas, los agujeros del sistema por los que se cuela el populismo y el totalitarismo, agujeros que erosionan la convivencia democrática en sociedades plurales como la nuestra".

En este sentido, ha advertido de que el contexto económico, social y político que estamos viviendo genera nuevas "brechas y desigualdades" y agranda las que ya existían, tanto en lo local como en lo global.

A su juicio, "somos sociedades avanzadas y cada vez más complejas, con claves como la transición ecológica, la transición digital, la transición demográfica, las migraciones internacionales, el envejecimiento poblacional, las tensiones geopolíticas, los cambios urbanísticos en barrios y pueblos, la persistencia de la brecha de desigualdad de género, el incremento de las tasas de desigualdad o la persistencia de la pobreza".