Bizkaia cree que el debate sobre una hacienda única "no es prioritario ni tiene recorrido" y defiende su foralidad

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha afirmado que el debate sobre una hacienda única en Euskadi "no es prioritario ni tiene recorrido" y ha defendido, "como institución foral, nuestra competencia y foralidad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral, Arrizabalaga se ha referido así a las declaraciones realizadas la semana pasada por el líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, en las que aseguraba que "no tiene mucho sentido en la era de la Inteligencia Artificial que este país tenga tres haciendas" y a la apuesta del PSE-EE por conceder más competencias al Parlamento vasco.

"No quisiéramos contribuir a alimentar un debate que entendemos que no es prioritario, que no está entre las preocupaciones de la ciudadanía ahora mismo, que es un debate político inexistente", ha manifestado.

En esa línea, ha señalado que "iniciativas de este tipo en el Parlamento Vasco se han dado en las últimas legislaturas, siempre con el mismo resultado, que el Parlamento Vasco respeta las competencias de los territorios históricos y de las diputaciones forales".

"Y nosotros, como institución foral, defendemos nuestra competencia y nuestra foralidad", ha subrayado, para asegurar que no van a entrar a valorar una discusión que entienden que, "ahora mismo, no es prioritaria", ni creen que "tenga recorrido".