Bizkaia cree que la decisión del TC sobre la Ley de Empleo "reafirma" su estrategia en normalización ligüística

Leixuri Arrizabalaga - Diputación Bizkaia

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Diputación de Bizkaia y diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, ha afirmado que la decisión del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Empleo "reafirma" y "respalda" la estrategia de la institución en materia de normalización ligüística. Por otra parte, ha advertido de que "este proceso no termina aquí" porque el Tribunal Superior de Justicia del País vasco "tiene todavía por resolver otras cuestiones que puedan afectar a la ley".

El Tribunal Constitucional hizo pública este pasado miércoles su decisión de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSPV respecto al apartado 5 del artículo 187 de la Ley de Empleo Público Vasco.

En una comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, celebrado este jueves, Arrizabalaga ha afirmado que la decisión del Constitucional "viene a respaldar el marco que ha sustentado hasta ahora las políticas públicas en relación a la normalización lingüística de la Diputación y de otras Administraciones públicas".

Además, Arrizabalaga ha recordado que la institución foral "viene trabajando muchos años" para "poder trabajar a nivel interno en euskera" y, además, "poder dar ese servicio, tanto en euskera como en castellano, en igualdad de condiciones a las personas usuarias de esta Administración".

Para la portavoz foral, el hecho de que el TC, "no entre a valorar o a cuestionar esta cuestión" viene a "reafirmar" la estrategia de la Diputación de Bizkaia y a "defender" sus objetivos.

No obstante, ha advertido de que "este proceso no termina aquí" porque el Tribunal Superior de Justicia "tiene también otras cuestiones que resolver que puedan afectar a la ley y también al día a día en cuestiones de normalización lingüística a esta Administración".

"Estamos atentas y expectantes", ha concluido.