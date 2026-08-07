Bizkaia destina 300.000 euros a 12 proyectos para impulsar el euskera, la cultura y el deporte en el exterior

Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte - BIZKAIA

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia destinará 300.000 euros a apoyar 12 proyectos culturales, deportivos y de normalización del euskera que se desarrollen durante este año fuera del Territorio Histórico con el objetivo de reforzar la "presencia internacional de Bizkaia".

Según ha informado la institución foral, esta línea de subvenciones permitirá respaldar iniciativas que difundan en el extranjero la creación cultural vasca, la práctica deportiva vinculada al territorio y el uso del euskera en contextos internacionales.

La convocatoria contempla la financiación de eventos y espectáculos artísticos y culturales, exposiciones, actividades multidisciplinares, proyectos relacionados con el patrimonio inmaterial, iniciativas de mediación artística y cultural, incluidas las que incorporan nuevas tecnologías, acciones dirigidas a la normalización del euskera y actividades de carácter deportivo.

Entre los proyectos beneficiarios figuran iniciativas vinculadas al alpinista Alex Txikon y al escritor Kirmen Uribe; el campeonato de cesta punta Dania Beach Jai Alai Series, que se celebra en Estados Unidos; las propuestas musicales de Arratiako Korua y la Coral de Bilbao; el trabajo de la cooperativa Traktora en el ámbito del arte contemporáneo; el proyecto de música y gastronomía impulsado por Jalgi Hadi; y el reto de los cinco océanos que desarrollan Eider Eibar e Iskander Sagarminaga.

La convocatoria refuerza la apuesta de la Diputación por incrementar la visibilidad internacional del talento, el euskera y las expresiones culturales y deportivas de Bizkaia, al tiempo que consolida nuevas vías de colaboración y presencia exterior, ha indicado.