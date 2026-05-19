Bizkaia destina 2 millones a ayudas directas a pymes industriales para impulsar su descarbonización

Programa de Diputación Bizkaia a la descarbonización de las pymes industriales - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado la tercera edición del programa de subvenciones Transición Verde 2026, dotado con dos millones de euros en ayudas directas, y dirigido a acompañar a las empresas industriales del territorio, en especial pymes, para impulsar su avance hacia modelos productivos descarbonizados. Como novedad, este año se amplía la dotación de los proyectos subvencionables hasta 120.000 euros.

En un comunicado, la institución foral ha informado de que, para esta edición, el programa amplía la dotación de los proyectos subvencionables hasta 120.000 euros, y dirigido a pymes industriales de entre 5 y 250 trabajadores para impulsar la medición del impacto ambiental, las inversiones verdes y los proyectos de innovación ambiental y economía circular, pensados para reducir el impacto ambiental de la actividad productiva.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 18 de mayo y para la línea de medición del impacto ambiental permanecerá abierto hasta que se agote el presupuesto disponible y para las líneas de inversiones verdes y de innovación ambiental y economía circular el plazo finalizará a las 13:30 horas del 5 de junio de 2026.

Podrán acceder a estas ayudas las empresas con domicilio social y fiscal en Bizkaia, cuenten con al menos un centro productivo en el territorio y desarrollen su actividad en los sectores de industria, construcción, transporte, servicios conexos con la industria, turismo o comercio al por mayor.

La diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha destacado que "la transición verde no es solo una obligación ambiental, es también una oportunidad de competitividad para nuestras empresas" ya que, ha subrayado, "medir mejor, invertir mejor e innovar mejor permite reducir impactos, anticiparse a las exigencias del mercado y construir una industria más preparada para el futuro".

Basurko ha subrayado que "Bizkaia quiere acompañar este proceso desde una visión práctica y cercana a las empresas" y que "muchas pymes tienen voluntad de avanzar, pero necesitan apoyo para saber por dónde empezar, cómo medir su impacto y qué inversiones o proyectos pueden ayudarles a reducir su huella ecológica. Ese es precisamente el sentido de este programa".

TRES LÍNEAS

El programa se estructura en tres líneas de apoyo. La primera está dirigida a la medición del impacto ambiental y cuenta con una dotación de 400.000 euros para apoyar actuaciones como el cálculo de la huella de carbono de organización, producto, servicio o evento; el cálculo de la huella ambiental; el análisis de ciclo de vida; la declaración ambiental de producto; o la implantación de procesos y software para recoger, tratar, analizar y visualizar datos de impacto ambiental.

La segunda línea, dotada con 1.150.000 euros, se orienta a inversiones verdes que reduzcan de forma sustancial el impacto ambiental de las empresas.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen instalaciones de generación de energía renovable para autoconsumo, la adaptación o sustitución de equipamientos e instalaciones por elementos que consuman energía de fuentes renovables, la incorporación de mejores tecnologías disponibles o tecnologías incluidas en el Listado Vasco de Tecnologías Limpias, así como actuaciones que permitan un uso más eficiente de la energía y los recursos.

La tercera línea apoyará proyectos de innovación ambiental y economía circular con una dotación de 450.000 euros. En este caso se respaldarán proyectos de mejora o innovación ambiental alineados con la economía circular que afecten a los procesos de generación de valor, a los productos o servicios, o al modelo de negocio de las empresas.

Podrán incluir actuaciones de ecodiseño, aumento de la vida útil de productos o servicios, reducción del impacto ambiental durante su uso, utilización de materiales de menor impacto, reparación, reutilización, remanufactura, optimización del fin de vida del producto, reducción de emisiones, mejora del consumo energético, recuperación energética, separación y tratamiento de residuos o upcycling, entre otras.

Las ayudas podrán alcanzar el 50% de los gastos subvencionables en la línea de medición del impacto ambiental, con un máximo de 10.000 euros por solicitud apoyada.

En el caso de las inversiones verdes, la subvención podrá llegar al 50% o al 35% en función de la valoración obtenida, con un máximo de 100.000 euros por entidad solicitante.

Para los proyectos de innovación ambiental y economía circular, las ayudas cubrirán el 50% de los gastos externos, el 15% de las inversiones y el 50% de los gastos internos de personal, con un máximo de 120.000 euros por solicitud apoyada.