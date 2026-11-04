Bizkaia destinará 30,8 millones a impulsar la competitividad de la industria y 13,4 millones a apoyar el emprendimiento

Ainara Basurko, Joseba Mariezkurrena y Cristina Múgica en la comisión para presentar las cuentas del departamento de Promoción Económica para 2027 - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia destinará en 2027 a apoyar el emprendimiento 13,4 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior, y las ayudas directas a personas emprendedoras y startups alcanzando los 4,7 millones de euros, un 24% más que este año, mientras que 30,8 millones de euros (+15%) se destinarán a impulsar la competitividad de la industria y los servicios avanzados.

Según ha detallado en comisión en las Juntas Generales de Bizkaia la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, su departamento dispondrá de 83,4 millones de euros en 2027, un 2,5% más que este año, para impulsar al emprendimiento avanzado, la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo del talento y el equilibrio territorial.

Basurko ha destacado que el emprendimiento avanzado constituye una de las principales prioridades presupuestarias para 2027. Su departamento destinará 13,4 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior, a programas y servicios de apoyo a la creación, consolidación y crecimiento de empresas innovadoras.

Además, Basurko ha detallado que las ayudas directas a personas emprendedoras y startups aumentarán un 24%, alcanzando los 4,7 millones de euros.

El presupuesto reserva también 2,7 millones de euros para BAT, B Accelerator Tower, el Centro Internacional de Emprendimiento de Bizkaia, y 2,4 millones para seguir desarrollando instrumentos de financiación que faciliten la creación y el crecimiento empresarial a través de Seed Capital Bizkaia.

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DESCARBONIZACIÓN

El área de Innovación contará con 30,8 millones de euros, un 15% más que en 2026 para impulsar la competitividad de la industria y los servicios avanzados. De esta cantidad, 24,1 millones se destinarán a programas de ayudas directas a las empresas, un 7,3% más. Estas ayudas permitirán desarrollar proyectos de innovación, internacionalización, digitalización, investigación y desarrollo, descarbonización, economía circular y mejora de la gestión.

Ainara Basurko ha destacado el incremento del 35% en el programa de Transferencia Tecnológica, que apoyará proyectos de I+D+i e inversiones en las unidades de investigación y desarrollo de las propias empresas. Asimismo, los programas de digitalización básica y avanzada aumentarán su presupuesto un 12%.

El presupuesto del departamento foral de Promoción Económica contempla también el refuerzo de la red de centros de excelencia competitiva y desarrollo tecnológico de Bizkaia, cuya dotación alcanzará 5,7 millones de euros, un 70% más.

Estos recursos, ha subrayado, permitirán avanzar en el desarrollo de BIQAIN, Bizkaia Quantum Industrial Hub, Energy Intelligence Center (EIC), Automotive Intelligence Center (AIC), BIKE, Global Smart Grids Innovation Hub, el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA) o el Hub Audiovisual Bilbao Bizkaia.

DESARROLLAR, ATRAER Y FIDELIZAR TALENTO

Para reducir la brecha entre los perfiles profesionales que necesitan las empresas y el talento disponible la Diputación prevé destinar 7,06 millones de euros al desarrollo, atracción y fidelización de talento cualificado y STEM.

A través de la estrategia colaborativa Bizkaia with the Talent se continuará impulsando la formación especializada, el desarrollo de competencias digitales y la atracción de profesionales internacionales, mediante iniciativas como 42 Urduliz Bizkaia, Smart Grids Academy, TUMO Bilbao Bizkaia, Bizkaia Euskaltel Digital Center y programas de colaboración con empresas y centros educativos.

Asimismo, el presupuesto destina 5 millones de euros al desarrollo comarcal, de los que 4,09 millones corresponden a la estrategia Bizkaia Orekan Sakonduz y a proyectos en colaboración con agentes locales y comarcales. Se consolidan los recursos destinados a la competitividad comarcal y la modernización de polígonos industriales.

El presupuesto contempla también 545.600 euros para impulsar la modernización, digitalización y profesionalización del comercio local y 384.400 euros para apoyar al sector artesano de Bizkaia.

Finalmente, se destinarán 3,15 millones de euros a la promoción exterior de Bizkaia, mediante actuaciones de posicionamiento internacional, organización de eventos estratégicos sectoriales y atracción de inversiones de alto valor añadido.

Con estas prioridades, el presupuesto de 2027 sitúa a las pymes de la industria y los servicios avanzados en el centro de las políticas de Promoción Económica, "combinando el apoyo directo a las empresas con inversiones en talento, tecnología y proyectos estratégicos que contribuyan a la competitividad y al desarrollo económico del conjunto de Bizkaia".