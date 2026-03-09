Bizkaia estudia medidas fiscales urgentes para dar liquidez a las pymes ante el impacto de la guerra de Irán

Archivo - La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha anunciado que el Gobierno foral está estudiando "medidas fiscales urgentes para dar liquidez" a las pequeñas y medianas empresas ante los efectos de la guerra en Irán, del mismo modo que ocurrió con la pandemia de covid-19 o la invasión de Ucrania.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la diputada general de Bizkaia ha asegurado que todas las instituciones vascas están "muy preocupadas, muy atentas" a lo que el conflicto en Irán pueda suponer para la economía de Euskadi.

Además de "la pérdida de vidas humanas" que está suponiendo la guerra, ha recordado la "evidente" incidencia en la carestía de las materias primas y de combustibles y "otras afecciones" que es preciso "tener vigiladas".

En el caso de Bizkaia, ha explicado, preocupa el impacto en la pequeña y mediana empresa y también la repercusión en las personas autónomas que trabajan para esas pymes. Por ello, se está ya valorando "una serie de medidas fiscales extraordinarias, urgentes, precisamente para dar liquidez a esas pymes", que ya se están "preparando".

Según ha recordado, se trata de medidas similares a las que ya fueron implementadas en la pandemia de covid-19 y con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por lo que hay "constancia de que son medidas bien valoradas" por las empresas.

"Estamos hablando de dejar más dinero para que tengan posibilidades de continuar con su actividad y con ello evitamos también una afección en el empleo directo", ha explicado.

Asimismo, la diputada general ha advertido de "la vulnerabilidad, la dependencia que este tipo de conflictos generan en todo lo que tiene que ver con la energía" y la afección en la empresa, un ámbito en el que también se está trabajando.

Etxanobe ha destacado las medidas fiscales impulsadas para apoyar inversiones para la descarbonización para lograr disminuir la dependencia del gas y del petróleo, y ha explicado que este miércoles se ha convocado a "todas las empresas de referencia" del territorio para que trasladen "qué proyectos ahora mismo tienen encima de la mesa" para abordar la descarbonización y cómo desde la fiscalidad pueden ser impulsados.

En esa misma jornada, ha recordado, se reunirá la Mesa Industrial de Euskadi, en la que la Diputación de Bizkaia estará presente para tratar de "buscar soluciones y saber precisamente cómo está viviendo la empresa esta crisis".

Por lo que respecta a la situación en Tubos Reunidos, con una de sus plantas en Trapagaran, ha señalado que "necesita desde luego un claro plan industrial a futuro" y la reestructuración de la deuda, "elementos claves sin los cuales el futuro sería difícil abordarlo".

Según ha explicado, la Diputación vizcaína está colaborando junto con la Diputación de Álava y el Gobierno Vasco en la "mesa conjunta, tratando de apoyar en la medida de lo posible también al comité de empresa y siendo conscientes de lo que estas cuestiones también tienen de incidencia en los trabajadores".

DISPUESTA A SER CANDIDATA

Asimismo, ha indicado que la Diputación prevé aprobar en Consejo de Gobierno el proyecto de norma que regulará el Impuesto local sobre Estancias Turísticas en el mes de abril para comenzar a continuación su tramitación en las Juntas Generales.

La diputada general ha asegurado que, a pesar de que los dos grupos que conforman el Gobierno foral (PNV y PSE-EE) tienen mayoría en la Cámara, se tratará de negociar esta nuevo impuesto con otros grupos para intentar "ensanchar esas mayorías".

En otro orden de cosas, Etxanobe ha afirmado que estaría "dispuesta a ser candidata" a la reelección como diputada general de Bizkaia si su partido, el PNV, "así lo decidiera".