Bizkaia expone sus "fortalezas" para la inversión ante más de un centenar de representantes empresariales en Madrid

Encuentro 'Bizkaia.Invierte', inaugurado por Elixabete Etxanobe y con la participación de Antonio Garamendi, Mario Ruiz-Tagle, Borja Ochoa, Peio Belausteguigoitia, Emiliano López Atxurra, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de representantes del ámbito empresarial, institucional y diplomático han participado en un encuentro en Madrid impulsado por la Diputación de Bizkaia para dar a conocer las "fortalezas" y "oportunidades" del territorio para el desarrollo de proyectos de alto valor añadido. "Bizkaia no es solo un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro", ha subrayado la diputada general, Elixabete Etxanobe.

La Diputación de Bizkaia ha celebrado este martes en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid el encuentro 'Bizkaia.Invierte', que ha reunido a presidentes y consejeros delegados de grandes compañías, máximos responsables de entidades financieras, representantes de organizaciones empresariales, fondos de inversión, multinacionales, despachos profesionales y firmas de consultoría.

Según han explicado desde la institución foral, la jornada, en la que se han analizado "las ventajas competitivas que sitúan al territorio como un destino atractivo para la inversión industrial, tecnológica y energética", ha sido inaugurada por la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

Posteriormente, se ha contado con la participación del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, el country manager de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, y las diputadas forales de Promoción Económica y de Hacienda y Finanzas, Ainara Basurko e Itxaso Berrojalbiz, respectivamente.

En la apertura del encuentro, la diputada general ha reivindicado que "Bizkaia no solo es un buen lugar para invertir, sino un lugar para construir el futuro", gracias a un modelo que combina "una sólida tradición industrial" con "una apuesta decidida" por la innovación, el talento y la colaboración público-privada.

Etxanobe ha subrayado que las instituciones del territorio aportan "estabilidad, seguridad jurídica y un marco fiscal que alinea las oportunidades de crecimiento de las empresas con las necesidades de la sociedad".

En materia de fiscalidad, ha explicado que el modelo tributario de Bizkaia "no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos", sino por incentivar comportamientos que generen un impacto positivo en la competitividad y el bienestar colectivo.

En palabras de la diputada general, "en Bizkaia, las empresas que invierten en I+D, que financian proyectos innovadores, que apuestan por el empleo de calidad, que avanzan en sostenibilidad, que lideran la transición energética o que demuestran un compromiso de arraigo compiten con ventaja: pagan menos impuestos y disponen de más facilidades para financiar sus proyectos".

Por otro lado, ha destacado que Bizkaia refuerza también "su atractivo para el talento" con incentivos específicos para profesionales altamente cualificados y que esta política fiscal se complementa con una estrategia integral de acompañamiento al crecimiento empresarial.

Etxanobe ha incidido en que Bizkaia dispone de una red de formación profesional y universitaria "de primer nivel", programas de emprendimiento y aceleración, y centros tecnológicos y de investigación aplicada que trabajan en estrecha colaboración con las empresas. "En Bizkaia, el conocimiento, la innovación y el tejido productivo están permanentemente conectados", ha valorado.

A lo largo de la jornada, se ha destacado que Bizkaia ha aprovechado su dimensión y tradición industrial para construir una economía "altamente especializada, competitiva y orientada al futuro".

Con una superficie de 2.217 kilómetros cuadrados, una población de 1,15 millones de habitantes, "una posición estratégica" en el arco atlántico europeo y "excelentes conexiones internacionales" a través del Puerto y del Aeropuerto de Bilbao, Bizkaia tiene en la industria y los servicios avanzados su "principal motor económico".

En concreto, representan el 38% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 30% del empleo, con 4.128 establecimientos industriales y una cifra de negocios de 31.492 millones de euros. Además, Bizkaia concentra el 56,8% de los servicios avanzados de Euskadi y cuenta con "una sólida especialización" en ámbitos de alto valor añadido como la fabricación avanzada, la energía, la movilidad, la aeronáutica y las tecnologías emergentes.

La jornada ha contado con una mesa redonda, moderada por Ainara Basurko, bajo el título 'Cómo crecer desde el talento, la innovación y la digitalización', que ha analizado el papel que desempeñan estos tres factores como motores de competitividad y crecimiento económico.

Junto a Mario Ruiz-Tagle y Borja Ochoa, la diputada de Promoción Económica ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones y grandes empresas para acelerar la transformación tecnológica, impulsar la innovación abierta, fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar a Bizkaia como un territorio atractivo para desarrollar nuevos proyectos industriales y tecnológicos.

También se ha destacado durante la jornada el ecosistema de innovación y emprendimiento de Bizkaia, articulado en torno a proyectos como el Centro Internacional de Emprendimiento BAT-B Accelerator Tower, el Energy Intelligence Center (EIC), el Automotive Intelligence Center (AIC), el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA), la estrategia cuántica dirigida a la industria Biqain o el Global Smart Grids Innovation Hub.

NUEVAS MEDIDAS FISCALES

En una segunda mesa, moderada por Itxaso Berrojalbiz y con la participación de Peio Belausteguigoitia y Emiliano López Atxurra, se ha centrado en la fiscalidad vizcaína como una "herramienta estratégica" al servicio de la economía productiva.

En ella, se ha subrayado que el Concierto Económico permite diseñar políticas fiscales "adaptadas a las necesidades" del tejido empresarial, "favoreciendo la inversión, la innovación y la creación de empleo de calidad".

En este contexto, se han repasado algunas de las principales ventajas fiscales del territorio para impulsar la transición verde y la innovación, entre ellas las deducciones de hasta el 75% para actividades de I+D+i, la deducción del 35% para inversiones en proyectos de desarrollo sostenible, energías renovables, hidrógeno verde o economía circular, así como instrumentos innovadores de monetización del crédito fiscal que permiten a empresas tractoras financiar proyectos de terceros y generar nuevas cadenas de valor vinculadas a la innovación y la descarbonización.

Asimismo, se han presentado las principales novedades de la futura Norma Foral de Medidas Tributarias para 2026, que busca "reforzar el atractivo de Bizkaia para el talento y la inversión".

Entre ellas, se encuentran el incremento hasta el 50% de la exención sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales (porcentaje que se elevará al 60% para menores de 36 años), nuevas deducciones por movilidad geográfica para facilitar la llegada de profesionales cualificados, incentivos a la formación dual y al empleo juvenil, medidas para favorecer el relevo generacional y el arraigo empresarial, y nuevas herramientas orientadas al bienestar de las personas trabajadoras y al impulso de la transición energética.