Bizkaia finaliza la obra del túnel de Sodupe tras invertir 3,9 millones en mejorar la seguridad y la infraestructura

Túnel de Sodupe (Bizkaia) - DIP. BIZKAIA

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha finalizado las obras de adecuación del túnel de Sodupe al Decreto Foral de Seguridad de Túneles de Bizkaia, una actuación que ha supuesto una inversión de 3,9 millones de euros en mejorar la seguridad y la infraestructura. El plazo de ejecución ha sido de 15 meses, tras iniciarse la obra a finales de noviembre de 2024.

El objetivo del proyecto ha sido modernizar la infraestructura y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad "más exigentes", conforme a las recomendaciones del Organismo de Inspección de Túneles de Bizkaia, que había detectado diversas no conformidades y necesidades de mejora, ha detallado el ente foral en un comunicado.

Las obras han abarcado tanto la estructura del túnel como sus sistemas complementarios, incluyendo energía eléctrica, ventilación, protección contra incendios, control y comunicaciones, mediante una intervención integral centrada en la seguridad, la eficiencia y la digitalización.

En cuanto a la estructura, se han reparado desconchados y fisuras, sellado filtraciones y humedades, limpiado eflorescencias y aplicado pintura protectora e impermeabilizante en hastiales y bóveda, mejorando la durabilidad del revestimiento.

NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El sistema eléctrico se ha renovado por completo con la sustitución del cableado por materiales ignífugos de nueva generación, la instalación de un nuevo grupo electrógeno y sistemas de alimentación ininterrumpida de mayor potencia, así como la integración de todos los equipos en el sistema de control SCADA.

En materia de alumbrado, el túnel cuenta ahora con tecnología LED con regulación automática DALI, reduciendo el consumo energético y mejorando la visibilidad. También se ha instalado un nuevo alumbrado de evacuación integrado en los sistemas de emergencia.

Las actuaciones en protección contra incendios incluyen la instalación de nuevos extintores, sirenas y pulsadores, así como un sistema de extinción automática por agente gaseoso en los cuartos técnicos.

En el ámbito de la seguridad y vigilancia, se han incorporado cámaras de alta resolución, paneles de mensaje variable, señales aspa-flecha, semáforos LED, barreras basculantes de cierre y un sistema de radiotelefonía mediante cable radiante para mejorar las comunicaciones en caso de emergencia.

MODELO DIGITAL

El proyecto ha incluido además el desarrollo de un modelo digital 3D BIM de explotación, que integra la documentación 'as built' y facilitará el mantenimiento, control y gestión futura de la infraestructura.

Con esta actuación, el túnel de Sodupe queda "plenamente adaptado a la normativa foral vigente en materia de seguridad y dispone de instalaciones renovadas y sistemas de gestión más eficientes y sostenibles", han explicado.