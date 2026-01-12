Bizkaia insiste en que "es el momento" de extender la vacunación frente a la dermatosis nodular contagiosa

Comisión de Medio Natural y Agricultura de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Bizkaia ha insistido en la necesidad de extender la vacunación preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa. "Es el momento de hacerlo antes de llevar a los animales al monte", ha subrayado la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, que ha instado a "revisar los protocolos de las enfermedades de categoría A, sobre todo en un contexto donde el mercado sigue abriendo sus puertas".

Atutxa ha comparecido este lunes ante la Comisión del área en las Juntas Generales de Bizkaia, a petición propia, para informar sobre las medidas adoptadas en este territorio frente a la dermatosis nodular contagiosa, la gripe aviar y la peste porcina africana.

Por lo que respecta a la evolución de la dermatosis nodular contagiosa, tras los casos que se detectaron en Cataluña y Francia, ha recordado que si bien en Cataluña "han podido controlar la difusión de la enfermedad", que afecta al ganado bovino, en Francia "han seguido apareciendo brotes".

Según ha explicado, mientras el Gobierno francés "ha implementado la vacunación obligatoria en los 10 departamentos del sur del país", en España, como zona fronteriza con el país galo, se ha anunciado la intención de vacunar en las zonas fronterizas con Francia, por lo que en Gipuzkoa ya se ha comenzado la pasada semana a vacunar a su ganado contra esa enfermedad.

Sin embargo, la Diputación de Bizkaia apuesta por extender la vacunación, una reivindicación que vienen trasladando las instituciones vascas. En este sentido, ha anunciado que este martes está convocada una reunión con el sector para "solicitar nuevamente la vacunación de toda la Comunidad Autónoma Vasca o la zona de perivacunación" establecida y que supone "una mayor vigilancia en algunos municipios" de Bizkaia y Álava.

"Es el momento de hacerlo antes de llevar los animales al monte", ha reiterado Arantza Atutxa, que ha insistido en que "la vacuna previene la enfermedad".

Por lo que respecta a la fiebre aviar, incluida en el plan de vigilancia sanitaria faunal silvestre de la Diputación, durante 2025 se han analizado 331 aves en Bizkaia, de las que 22 han dado positivo. De estos casos positivos, 18 corresponden al foco registrado en el centro de recuperación de Gorliz. Además, el 70% de las aves positivas proceden de las márgenes de la ría de Bilbao.

Tras precisar que en Bizkaia no se han detectado casos en explotaciones --donde "se siguen las medidas de bioseguridad" para evitar esta enfermedad-- y que los positivos proceden de aves no migratorias, la diputada ha reiterado su rechazo a la decisión del Ministerio de confinar las aves en cría al aire libre.

Según ha indicado, el modelo de producción en Bizkaia es principalmente huevo campero y "el confinamiento perjudica al bienestar de los animales de forma severa" y, además, este territorio "ya estaba realizando una vigilancia reforzada de esta enfermedad".

La diputada ha reivindicado que, siendo "una enfermedad reiterativa y presente en toda Europa, convendría revisar su estatus o establecer medidas más estructurales". Asimismo, ha explicado que en Bizkaia se ha recibido una solucitud en virtud de la orden de Gobierno Vasco del pasado 25 de noviembre que regulaba la autorización excepcional y condicionada para la salida de aves al aire libre.

Por lo que respecta a la peste porcina africana, una enfermedad vírica grave y "altamente contagiosa" que afecta exclusivamente a cerdos domésticos y jabalís, ha explicado que Euskadi está "libre" de ella.

La vigilancia de esta enfermedad se incluye anualmente en el programa de vigilancia sanitaria de fauna silvestre y, así, en el año 2024 fueron analizados 56 jabalís y el primer semestre de 2025 un total de 21, "todos ellos con resultados negativos".

No obstante, ante la aparición de los casos confirmados de peste en fauna silvestre en Cataluña, a finales del pasado mes de noviembre, se procedió a "reforzar la vigilancia activa y pasiva" en el territorio vizcaíno, donde la cabaña de porcino es principalmente criada al aire libre y, por tanto, con "contacto continuo" con la fauna silvestre.

Atutxa ha resumido las principales acciones de la vigilancia activa y pasiva. Esta última recoge el procedimiento de actuación ante una sospecha y establece que "cualquier ciudadano que encuentre un jabalí muerto no debe de tocarlo ni desplazarlo y deberá comunicarlo a Zugaztel".

Pese a que "parece que las medidas adoptadas en Cataluña están dando los resultados esperados", la diputada vizcaína ha remarcado que "reforzar la vigilancia nos pone en situación de actuar de forma más inmediata de darse un caso positivo".

En todo caso, ha recordado que en Bizkaia la cabaña de porcino es "residual" en comparación con la comunidad catalana ya que hay 93 explotaciones de producción y unas 80 de autoconsumo.

La diputada vizcaína ha concluido su intervención reiterando su petición de que "se revisen los protocolos de las enfermedades de categoría A, sobre todo en un contexto donde el mercado sigue abriendo sus puertas a los movimientos de ganado y productos agroalimentarios".

PREPARADOS

Desde los grupos de la oposición, el representante de EH Bildu Urtzi Ostolozaga ha advertido de la necesidad de "estar preparados" para afrontar una situación que "se repetirá" debido al "modelo intensivo" en el que los animales son "transportados por todo el mundo". Por su parte, ha apostado por "mantener e incrementar los controles" y, en el caso de la dermatosis nodular contagiosa, por una vacunación "general" preventiva "en todas las localidades de Euskal Herria".

El juntero de Elkarrekin Richar Vaquero ha apostado por no limitarse a "gestionar emergencias una tras otra" sin preguntarse por las causas estructurales y, así, ha instado a reflexionar sobre un modelo productivo que "favorece la propagación de estas enfermedades". Por su parte, el apoderado del PP Diego Pagadigorria ha cuestionado si estas tres enfermedades "no tienen ninguna relación de causa estructural o sí".

Desde los grupos que apoyan al Gobierno foral, el apoderado del PNV Gorka Beitia ha expresado su apoyo al trabajo realizado por la Diputación y a un sector que "tiene problemas".

Finalmente, el juntero del PSE-EE Isaak Berges ha señalado que, en un contexto "de fronteras abiertas", los protocolos deben "revisarse y actualizarse" y ha apoyado extender "la vacunación preventiva" frente a la dermatosis nodular contagiosa antes de la subida al monte del ganado.