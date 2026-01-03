Bizkaia invierte más de 202.000 euros para recuperar el silvopastoreo en los seis municipios de Gorbeialdea

Archivo - Bosque - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia, junto con la Asociación de Desarrollo Rural de Gorbeialdea (ADR) y con la colaboración de los seis ayuntamientos de la comarca y asociaciones ganaderas, ha puesto en marcha el Proyecto de Desarrollo del Silvopastoreo en Comunales de Gorbeialdea 2025, destinado a "recuperar el pastoreo tradicional en zonas forestales y a mejorar el estado de los montes públicos de la comarca". La inversión total asciende a 202.387,02 euros.

Según ha recordado el ente foral, el silvopastoreo es una práctica ganadera extensiva que combina árboles, matorral y pastos con la presencia controlada de ganado, y que contribuye a la conservación de la biodiversidad, la reducción del riesgo de incendios forestales, la regeneración de los pastos y el aumento de la capacidad de los suelos para fijar carbono, reforzando así la lucha contra el cambio climático. Además, permite preservar un legado cultural ligado al pastoreo tradicional.

El proyecto se desarrolla en los municipios de Areatza, Dima, Orozko, Zeberio, Zeanuri y Urduña, que cuentan con amplias superficies de monte público, matorral y plantaciones forestales actualmente infrautilizadas para el pastoreo.

El programa plantea recuperar estos espacios para un uso mixto forestal-ganadero, especialmente en áreas donde el abandono de la actividad ha favorecido la acumulación de matorral leñoso. Urduña, donde ya se aplica este modelo desde hace años, servirá como referencia para el resto de actuaciones.

Las intervenciones se llevarán a cabo durante los años 2025 y 2026 y se adaptarán a las características de cada municipio. Entre los trabajos previstos se incluyen la limpieza bajo arbolado y retirada de ramas en 130 hectáreas, el triturado de restos vegetales en 39 hectáreas, la instalación de 3.600 metros lineales de cierres para una gestión adecuada del pastoreo y la mejora de accesos en distintas zonas.

Por municipios, Areatza contará con actuaciones en 10 hectáreas de limpieza, dos de triturado y 300 metros de cierres; Dima, con 30 hectáreas de limpieza, 10 de triturado, 1.000 metros de cierres y la reparación de corrales; Orozko, con 40 hectáreas de limpieza, 15 de triturado y 1.000 metros de cierres; Zeberio, con 10 hectáreas de limpieza, dos de triturado y 300 metros de cierres; y Zeanuri, con 40 hectáreas de limpieza, 10 de triturado y 1.000 metros de cierres, ha detallado.

En el caso de Urduña, el proyecto contempla una partida específica de 20.000 euros para reforzar las actuaciones ya en marcha.

El presupuesto global incluye los trabajos de campo, el suministro de materiales, la coordinación y dirección de obra, la coordinación con las asociaciones ganaderas y la evaluación previa y posterior a las intervenciones por parte de Neiker, ha explicado.