Bizkaia moviliza un operativo de 30 efectivos para colaborar en la extinción de incendios en la Comunidad de Madrid

Parte del equipo movilizado - DFB

BILBAO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha movilizado este sábado un operativo integrado por 30 efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), el Servicio de Montes y la empresa pública foral Basalan para colaborar en las labores de extinción de los incendios forestales de gran magnitud que afectan a la Comunidad de Madrid.

El despliegue responde a la solicitud de apoyo realizada por las autoridades competentes y confirmada poco antes de la medianoche. El convoy ha partido este sábado por la mañana desde el parque de bomberos de Basauri con destino al municipio madrileño de Cenicientos, ha detallado la Diputación foral en un comunicado.

El dispositivo está integrado por 14 profesionales del SPEIS de Bizkaia (10 bomberos, 2 cabos, 1 sargento y 1 inspector), y para el desarrollo de las labores de extinción y apoyo logístico, se han desplazado también siete vehículos especializados: 2 bombas forestales, 1 vehículo cisterna, 2 vehículos todoterreno para transporte de personal, 2 vehículos todoterreno de mando y 1 furgón logístico.

A ellos se suman 16 profesionales del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, cuyo contingente está formado por un director técnico de extinción y 15 profesionales de Basalan (2 técnicos y 13 especialistas forestales) que se desplazan con sus correspondientes vehículos todoterreno para reforzar las tareas de apoyo en la emergencia.

La Diputación Foral de Bizkaia ha señalado que este operativo se enmarca en la colaboración entre administraciones para hacer frente a emergencias de carácter estatal y pone a disposición de los dispositivos de protección civil y emergencias sus medios humanos y materiales para contribuir a las labores de extinción y respaldar a los servicios que trabajan en la Comunidad de Madrid.