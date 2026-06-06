Bizkaia permite el baño en 13 playas, la mayoría con bandera verde

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BILBAO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este sábado en un total de 13 playas vizcaínas, según los datos facilitados por la Cruz Roja, y en la mayoría de ellas con baño libre: Arrigunaga, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, San Antonio, Ea, Isuntza y Arrigorri.

Por otro lado, en Ereaga, Aritzatxu, Laidatxu y Ogella, ondea la bandera amarilla, de baño con precaución.

En el resto de arenales de Bizkaia el baño está prohibido: La Arena, Las Arenas, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Bakio, Toña, Laida y Laga.

La bajamar está prevista para las 13.12 horas, mientras que la próxima pleamar será a las 21.24 horas. La temperatura del agua se sitúa en los 18 grados de media.