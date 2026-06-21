Bizkaia permite el baño en todas las playas de Bizkaia excepto Toña

Playa de Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este domingo en todas las playas del territorio de Bizkaia, a excepción de la de Toña, que tiene bandera roja según los datos facilitados por Cruz Roja Bizkaia.

Con bandera amarilla de baño con precaución están las playas de Las Arenas, Bakio, Laidatxu y San Antonio, mientras que el resto de arenales del territorio tienen la bandera verde de baño libre.

La pleamar será a las 22.50 horas y la bajamar se producirá a las 16.20 horas. La temperatura media del agua se sitúa en torno a los 19 grados y la temperatura ambiente marca alrededor de 29 grados.