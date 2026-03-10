Bizkaia pone en marcha un sistema público de financiación colectiva para realizar préstamos a empresas del territorio

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, han presentado este martes en Bilbao Crowdlending Bizkaia. - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bizkaia ha puesto en marcha un servicio público de préstamos colectivos dirigido a reforzar el acceso a financiación de las empresas del territorio mediante aportaciones de ahorradores privados. A través de este sistema, los ciudadanos podrán realizar inversiones desde 500 euros para financiar proyectos de empresas previamente seleccionadas por la Diputación mediante "préstamos 100% avalados".

La diputada general, Elixabete Etxanobe, y el director general de Elkargi, Zenón Vázquez, han presentado este martes en Bilbao este nuevo servicio, denominado Crowdlending Bizkaia, que busca, en palabras de Etxanobe, "conectar el ahorro de la ciudadanía con los proyectos empresariales que están construyendo el futuro en Bizkaia".

A través de Crowdlending Bizkaia, múltiples personas aportan capital mediante una plataforma online hasta completar el importe de cada ronda de financiación, que se concederá a una empresa del territorio vizcaíno previamente seleccionada por Seed Capital Bizkaia. Las operaciones se articularán a través de Bizkaia Crowdfunding, plataforma supervisada por la CNMV.

De este modo, ha explicado la diputada general, esta herramienta permitirá que las empresas vizcaínas puedan "innovar y crecer" con una financiación alternativa a la banca tradicional en un momento en el que "el acceso a la financiación se ha convertido en un factor decisivo para que muchas empresas puedan innovar, crecer, competir en un contexto cada vez más complejo".

Por otro lado, ofrece la posibilidad a la ciudadanía de que pueda invertir en "proyectos reales" con "seguridad" y obtener "una rentabilidad". Etxanobe ha precisado que "no se trata de invertir en cualquier proyecto", sino que deberán cumplir "criterios de compromiso social, medioambiental y de gobernanza".

Crowdlending Bizkaia ha puesto en marcha ya sus dos primeras operaciones de financiación. En concreto, se plantea una ronda de 200.000 euros para Ziur Water Services, una empresa de Bilbao que desarrolla soluciones tecnológicas en torno al ciclo de agua con especial foco en sistemas de gestión inteligente, eficiencia hídrica y tratamiento avanzado de recursos hídricos.

La segunda operación, con un importe de 50.000 euros, está impulsada por RK Solutions, empresa con sede de Gernika-Lumo especializada en el desarrollo de soluciones digitales orientadas a la optimización de procesos empresariales e industriales. La financiación permitirá reforzar su actividad y consolidar su crecimiento en el ámbito de la mejora de la eficiencia operativa de pymes del territorio.

Las operaciones de Crowdlending Bizkaia estarán avaladas por la sociedad de garantía recíproca Elkargi con el respaldo institucional de la Diputación, de modo que tanto el capital prestado como los intereses estarán garantizados. Se ha establecido una financiación mínima de 500 euros y las personas que decidan participar percibirán intereses trimestrales referenciados a Euribor + 1,75%. De este modo, han explicado desde la Diputación, "con el Euribor actual en el entorno del 2%, la rentabilidad anual se sitúa cerca del 4%".

La financiación está dirigida a empresas domiciliadas en Bizkaia con al menos dos años de trayectoria y se podrá acceder a importes de entre 50.000 y 300.000 euros.

El director general de Elkargi ha destacado que Bizkaia es "un territorio de pymes" y este tipo de empresas "muchas veces" se encuentra con dificultades de acceso a la financiación, por lo que los instrumentos de "financiación complementaria" a la tradicional pueden ayudar a que "proyectos interesantes puedan ser desarrollados en el territorio".

Así, ha valorado la importancia de la diversificación de las fuentes de financiación como "fortaleza" para reducir "la vulnerabilidad" de las empresas de menor tamaño.

CULTURA DE INVERSIÓN

Tras comenzar esta fase inicial, el objetivo de la Diputación "a corto plazo es llegar a seis o siete operaciones" y hacer "una pequeña reflexión" sobre el desarrollo de este sistema.

En una segunda fase, una vez consolidadas las primeras operaciones, la Diputación Foral de Bizkaia tiene previsto organizar formaciones específicas para generar "una cultura de financiación e inversión" entre la ciudadanía con el fin de "generar una comunidad".

El objetivo es "acompañar especialmente a personas con disponibilidad económica y vocación inversora, pero con cierta aversión al riesgo, adaptando los contenidos al perfil real de la comunidad generada".

Crowdlending Bizkaia se integra en el ecosistema financiero gestionado por Seed Capital Bizkaia, que en 2025 cerró 23 operaciones por importe superior a 4,5 millones de euros a través de sus distintos fondos. Dos de ellos, los fondos BI y BAF, han recibido recientemente ocho millones de euros adicionales por parte de la Diputación Foral de Bizkaia para "seguir apuntalando el tejido empresarial" del territorio.

Con este nuevo servicio, ha resaltado la diputada general, "Bizkaia vuelve a situarse en la vanguardia institucional, innovando" para reforzar el acceso a financiación de sus empresas y canalizar el ahorro privado hacia el desarrollo económico del territorio.