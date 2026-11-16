Bizkaia presenta a expertos y profesionales su hoja de ruta de "turismo accesible" creada con personas con discapacidad

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha presentado este lunes, en el marco de V Congreso Internacional de Turismo Accesible TUR4all que se desarrolla en Bilbao, su experiencia y modelo de "turismo accesible", que ha sido elaborado junto a personas con discapacidad y representantes del sector para "concienciar, divulgar, sensibilizar" de que la "apuesta por un turismo de calidad pensado para todas las personas" es una "apuesta segura" y con el objetivo de que la accesibilidad sea "un compromiso permanente".

La cita, organizada por Impulsa Igualdad en colaboración con la institución foral, se celebra el 16 y 17 de noviembre en la capital vizcaína y reúne en el Palacio Euskalduna a representantes institucionales, especialistas y profesionales que han compartido sus experiencias y aprendizajes sobre inclusión social, desarrollo rural, turismo sostenible y accesibilidad.

En total, 30 ponentes nacionales e internacionales y más de 300 profesionales del sector turístico, representantes de destinos, empresas, agencias de viajes, organizaciones especializadas y personas expertas en accesibilidad, pondrán en común experiencias y buenas prácticas internacionales.

En este contexto, la diputada de Transportes, Movilidad y Turismo de Bizkaia, Sonia Pérez Ezquerra, ha defendido que Bizkaia "lleva ya mucho tiempo trabajando" en este modelo de turismo, pero ahora ha dado "este paso grande con una apuesta estratégica materializada en el Plan Estratégico 2025-2030 y acogiendo este Congreso Internacional".

Uno de los "objetivos estratégicos" del plan es "concienciar, divulgar, sensibilizar al sector" de que la apuesta por un turismo accesible "es una apuesta segura". Además, ha defendido que "la accesibilidad no es una meta o un objetivo a alcanzar", sino que es un "compromiso permanente" que "siempre tiene que estar" presente en el diseño de políticas públicas.

Preguntada por la labor pedagógica de las instituciones para concienciar a este segmento, Pérez Ezquerra ha asegurado que es un ejercicio que "debe hacerse sobre todo con el sector", para que empresas y profesionales "entiendan que, además de ser una justicia social", trabajar el turismo accesible es "una oportunidad de mercado, hacer un territorio más competitivo, buscar nichos de mercado y subir los estándares de calidad".

Además, la diputada foral ha recordado que la accesibilidad implantada en el turismo "trasciende el sector", ya que "hay una sociedad cada vez más envejecida" que tendrá "dificultades de movilidad y van a tener barreras que la ciudadanía tiene que ir contemplando", de modo que se construyan ciudades "más amigables, cómodas".

En este punto, y en relación a si Bizkaia, con amplias zonas rurales y una orografía compleja, enfrenta un reto mayor respecto a la accesibilidad, ha asegurado que se piensa "que las ciudades están mejor preparadas", pero ha afirmado que en el Territorio hay "entornos también muy bien preparados".

Lo fundamental, en su opinión, es "contar con una buena información" para que la persona que planifique un viaje o quiera conocer algún recurso o espacio natural "tenga todos los datos disponibles, que sepa hasta dónde va a poder acceder a ese recurso, qué facilidades tiene, qué disponibilidad tiene". "A veces nos sorprendemos porque en entornos naturales tenemos recursos muy accesibles", ha puntualizado.

ESTRATEGIA FORAL

La estrategia de Bizkaia para "transformar el conjunto de la experiencia turística" tiene a la Estrategia de Turismo Accesible de Bizkaia 2025-2030 como "principal instrumento". Se trata de una "hoja de ruta" que prevé cerca de medio centenar de actuaciones "para integrar la accesibilidad de manera transversal en los recursos, servicios y experiencias turísticas de todo el territorio".

El planteamiento, según ha apuntado la diputada, parte de la premisa de que "la accesibilidad no puede limitarse a eliminar barreras arquitectónicas o adaptar determinados establecimientos" sino que "debe estar presente en toda la experiencia del viaje".

Este plan, construido a partir de "un diagnóstico de la situación del territorio, el análisis de buenas prácticas y un proceso de colaboración con el sector turístico y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad", se articula, entre otros espacios, a través del grupo de trabajo BBAG Inclusivo (Bilbao Bizkaia Action Group Inclusivo), "que permite compartir necesidades, identificar barreras y trabajar conjuntamente en soluciones".

Unos de los elementos que definen la experiencia de Bizkaia es la participación, porque, según Pérez Ezquerra, las asociaciones "no son únicamente interlocutoras a las que consultar una vez diseñadas las actuaciones", sino "agentes activos en la identificación de necesidades, la elaboración de propuestas y la evaluación de las soluciones".

La diputada vizcaína ha destacado también "la dimensión social" de esta apuesta, y ha añadido que "el derecho a viajar, conocer otros lugares y disfrutar del tiempo libre no puede depender de las capacidades de cada persona". "Un destino verdaderamente sostenible y de calidad tiene que ser también un destino que no excluya a nadie", ha puntualizado.

"BIZKAIA TIENE UN INTERÉS ESPECIAL"

Por su parte, el presidente de Impulsa Igualdad, Fran Sardón, ha reconocido que Bizkaia es "una provincia que está trabajando mucho y muy bien el turismo accesible" y ha mostrado "un interés especial precisamente en organizar este congreso, porque tienen mucho que mostrar".

Sardón ha afirmado que, desde el primer primer congreso internacional a este último, el quinto, que recala en Bilbao, ha habido "cambios importantes" en el ámbito del turismo accesible. Según ha explicado, en este lustro se ha hablado de que "el turismo es un derecho, una opción que hay que promover por justicia social" y a lo largo del tiempo se han incorporado "numerosos operadores, empresas tecnológicas", de modo que esta edición se ha centrado "en cómo la tecnología, la inteligencia artificial, impacta en el mundo del turismo".

"Y todos estos operadores se han ido integrando y participando en este congreso, precisamente porque se han convencido de que también es un nicho de clientes, un nicho económico muy importante", ha señalado Sardón.

También ha coincidido con Sonia Pérez Ezquerra en que la accesibilidad "es sinónimo de calidad, de competitividad". "Cuando tú eres competitivo, eres capaz de ofrecer tus servicios a un mayor número de clientes", ha señalado.

El presidente de Impulsa Igualdad ha insistido en la necesidad de hacer entender "que la accesibilidad no es un gasto, es una inversión, una inversión en calidad, en justicia, en derecho, pero precisamente en competitividad".

A su juicio, la forma de incorporar a "todas las instituciones y operadores que todavía no están convencidos" es "entender que mejorar la accesibilidad no es un gasto superfluo, sino una inversión a futuro".

TUR4ALL CONNECT

La primera jornada del congreso ha permitido también abordar el reto de que las experiencias accesibles, además de existir, sean conocidas, estén bien documentadas y puedan reservarse y comercializarse.

En este contexto se ha presentado TUR4all Connect, el primer 'marketplace' internacional de turismo accesible, una iniciativa organizada con Turespaña. La plataforma ofrece 50 plazas para que destinos y empresas con productos turísticos accesibles puedan mantener encuentros profesionales B2B con agencias de viajes de mercados internacionales.

Esta propuesta "conecta directamente con una de las prioridades de Bizkaia", consistente en "avanzar desde la adaptación de recursos y servicios hacia la creación de experiencias turísticas completas, accesibles y comercializables", han explicado desde el ente foral.