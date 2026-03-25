Bizkaia prevé un impacto de 125 millones en la recaudación este trimestre por la bajada de impuestos en energía

Pleno de las Juntas Generales de Bizkaia - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

Etxanobe asegura que Diputación está "preparada para actuar" ante las consecuencias de la guerra con "celeridad" y "complementariedad"

GERNIKA (BIZKAIA), 25 (EUROPA PRESS)

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha asegurado que la Diputación vizcaína está "preparada ya para actuar" frente a las consecuencias que pueda tener el conflicto de Oriente Medio con "celeridad" y "complementariedad" y, entre otras, se prevé activar medidas tributarias para "inyectar liquidez" al tejido económico y reforzar nuevas inversiones y la contratación. Además, "ya se están aplicando" las reducciones en impuestos para rebajar el precio de la energía, que se estima supondrán este trimestre una reducción de 125 millones en la recaudación.

Etxanobe ha comparecido este miércoles ante el pleno de las Juntas Generales de Bizkaia para responder a una interpelación presentada por el juntero de Elkarrekin Richar Vaquero ante la "escalada bélica" en Oriente Medio, una "tragedia humana" ante la que las instituciones deben "posicionarse con claridad". "El 'no a la guerra' no es un eslogan vacío", ha reivindicado.

Por otra parte, Vaquero ha señalado que es preciso "anticipar" las consecuencias económicas y sociales que puede tener en Bizkaia este conflicto, cuyos efectos "ya se están viendo". En este sentido, ha advertido de que el incremento de los precios de los carburantes "se traslada al conjunto de la economía" y puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo para la población y en "mayores dificultades" para diversos sectores económicos.

El juntero de Elkarrekin ha subrayado que, cuando las instituciones "actúan con rapidez y ambición", es posible "proteger a la mayoría social", pero, cuando se "actúa tarde", la crisis "la termina pagando la gente". Por ello, ha apostado por que la Diputación adopte medidas, "más allá" de las previstas dirigidas al tejido empresarial.

En su respuesta, Etxanobe ha repasado las medidas que se están activando por parte de las distintas instituciones para hacer frente a la situación económica y social que se está generando por el conflicto en Oriente Medio y ha señalado que la Diputación, por su parte, está actuando con criterios de "complementariedad", para conseguir "multiplicar los efectos" de las distintas medidas, y de "celeridad", porque "ya está preparada para actuar".

Asimismo, ha remarcado que "todos los departamentos" de la Diputación están "monitorizando" sus correspondientes ámbitos de actuación y se está en "relación constante" con los distintos agentes económicos y sociales del territorio.

En función de todo ello, ha apuntado, se están "preparado ya determinadas actuaciones" y, si la situación "se alarga en el tiempo", se concretarán otras "siempre con un enfoque interinstitucional y con el fin de conseguir el mayor impacto posible".

La diputada general ha recordado que el pasado 9 de marzo se reunió la Mesa de Defensa de la Industria de Euskadi para realizar un diagnóstico compartido con empresas y agentes económicos, evaluar los riesgos e iniciar el diseño de "una respuesta coordinada", el llamado 'escudo industrial', para proteger el tejido productivo y mantener el empleo.

Según ha señalado, las empresas electrointensivas son las que "mayormente están impactadas" por el conflicto en Oriente Medio, pero "en mayor o en menor medida todos los sectores están impactados, sea directamente o a través del efecto que esta situación pueda tener en su cadena de proveedores o en sus clientes".

Etxanobe ha subrayado que las instituciones ya están "avanzando" y ha recordado las medidas impulsadas desde la UE, el Gobierno central y el Ejecutivo Vasco. Por lo que respecta a la Diputación, ha insistido en que su Gobierno está preparado para "actuar con inmediatez y rapidez en un marco de seguimiento continuo de la situación y en coordinación con otras instituciones".

En este sentido, ha señalado que "se está trabajando en un conjunto de actuaciones para aliviar la carga económica de empresas y autónomos ante una situación de crisis".

Etxanobe ha explicado que se plantean actuaciones en el plano tributario "alineadas", como ocurrió en 2022 ante las consecuencias de la invasión de Ucrania, como la flexibilización de aplazamientos y devoluciones para "inyectar liquidez" al tejido económico y otras dirigidas a reforzar nuevas inversiones o la contratación.

"Como hace cuatro años, estas medidas tributarias se activarán en un marco de coordinación interinstitucional y de complementariedad a las medidas que adoptan otras instituciones", ha precisado.

Asimismo, ha apuntado que en Bizkaia "ya se están aplicando las medidas fiscales extraordinarias dirigidas a rebajar el precio de la energía, tanto para el tejido económico como para los hogares".

Según ha explicado, "las bajadas en los impuestos de la luz, el gas y los carburantes han sido una de las demandas que esta Diputación realizaba al Gobierno de España y su aplicación en Bizkaia supondrá, se estima, una menor recaudación de 125 millones de euros en este trimestre, siempre con el objetivo de sostener el tejido económico y el empleo, así como ayudar también a los hogares".

AYUDAS A LAS PYMES

A estas medidas de carácter fiscal, ha añadido, se suman las ayudas que el Departamento de Promoción Económica ya tiene abiertas y que complementan las anunciadas por el Gobierno Vasco en el apartado de impulso a la innovación, diversificación y transformación de la industria, especialmente de las pymes.

Así, ha recordado que hay abierto un paquete de ayudas dirigidas a las pymes de 63 millones de euros con programas de ayudas directas, servicios, fondos de capital riesgo e inversión y proyectos estratégicos que "permitirán a las pymes seguir con su hoja de ruta competitiva, que es la que a medio o largo plazo les va a permitir seguir siendo competitivos en un mercado global tan convulso".

Según ha indicado, se han activado 32 millones de euros en ayudas directas, "con servicios de valor añadido como la elaboración de informes fiscales para aplicar las deducciones por I+D+i o el asesoramiento en internacionalización, concediendo préstamos o participando en capital de startups y pymes con proyectos de crecimiento y poniendo también los proyectos transformadores al servicio de las pymes del territorio".

Asimismo, el Departamento de Promoción Económica "está también preparado para otorgar la posibilidad de aplazar hasta seis meses la devolución de cuotas de los préstamos de los fondos gestionados por Seed Capital Bizkaia, así como para aplazar los pagos de las cuotas de alquiler en las incubadoras gestionadas por Beaz.

En el caso del sector primario, ha indicado, está activada una mesa de trabajo para "tratar cualquier tema de interés en cualquier momento".

Para Etxanobe, "la respuesta a los riesgos debe ser proporcionada y rápida, adoptando medidas eficaces y prácticas complementarias para reducir el impacto económico y social de esta guerra", en el que su duración será "determinante".

"Se trata de activar medidas que respondan a las demandas de la sociedad y del tejido industrial y buscan reducir la vulnerabilidad ante shocks externos, sostener la actividad económica y reforzar la competitividad a medio plazo, protegiendo a los sectores y a las personas más vulnerables. Y las instituciones vascas y, por lo tanto, la Diputación Foral de Bizkaia, estamos en este momento en ello", ha concluido.