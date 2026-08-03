Bizkaia reabre este martes al tráfico los túneles de Artxanda entre Ugasko y Txorierri tras seis meses de obras

Trabajos en los túneles de Artxanda - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tramo Ugasko-Txorierri de los túneles de Artxanda reabrirá al tráfico este martes una vez concluidas las obras de rehabilitación integral y adecuación de la infraestructura ejecutadas por la Diputación Foral de Bizkaia, a través de Interbiak, que se han desarrollado durante seis meses.

Según ha informado la institución foral, la reapertura permitirá recuperar la plena operatividad de una conexión utilizada diariamente por unos 30.000 vehículos y clave para los desplazamientos hacia el aeropuerto, el Parque Tecnológico de Bizkaia y el entorno metropolitano.

La Diputación ha explicado que el cierre total del túnel durante seis meses ha permitido desarrollar de forma simultánea las diferentes actuaciones previstas, con el objetivo de reducir el plazo global de las afecciones a la movilidad.

Estas obras han consistido en la renovación integral de la infraestructura, con trabajos de saneo, refuerzo e impermeabilización del revestimiento, la mejora de los sistemas de drenaje interno, la adecuación de las galerías de evacuación y la sustitución de las instalaciones y equipamientos de seguridad.

Asimismo, se han incorporado nuevas tecnologías adaptadas a los estándares europeos, entre ellas iluminación LED de bajo consumo, sistemas automáticos de detección de incidentes, detectores de gases y un sistema de gestión energética mediante placas solares.

La actuación también ha incluido dos proyectos piloto de innovación consistentes en la creación de un modelo digital 'BIM as built' de los túneles, que permitirá disponer de un registro digital completo de la infraestructura, y el desarrollo de un sistema de drenaje sostenible para reducir el impacto de las aguas de escorrentía sobre los cauces fluviales del entorno.

La institución foral ha señalado que esta intervención forma parte del plan integral de modernización de los túneles de Artxanda, en servicio desde 2002, y da continuidad a las mejoras ya ejecutadas en el tramo Ugasko-La Salve, donde se eliminaron filtraciones, se renovó la iluminación y se actualizaron los sistemas de seguridad.

Se prevé completar este proceso con una nueva actuación en el túnel La Salve-Txorierri, cuyo inicio está previsto para el próximo otoño.