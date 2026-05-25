Bizkaia recibe a la organización de Ibilaldia en el Palacio Foral

Recepción de Ibilaldia - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha recibido este lunes en el Palacio Foral, junto a la diputada de Euskera, Cultura y Deportes, Leixuri Arrizabalaga, a representantes de la organización de Ibilaldia 2026, que se celebrará el próximo domingo en Bilbao.

Al encuentro han asistido el presidente de Ibilaldia, Josu Telleria; la presidenta de Kirikiño Ikastola, Haizea Etxebeste; la directora del centro, Amaia Galindez; y la responsable de protocolo de fiestas, Arantza Munduate.

Kirikiño Ikastola asume este año la organización de Ibilaldia 2026, por lo que el festival de las ikastolas de Bizkaia se celebrará en Txurdinaga, y volverá a ser un punto de encuentro en favor del euskera, la educación y la cultura vasca, con un programa pensado para disfrutar en familia y entre amistades a lo largo de toda la jornada, han valorado desde la Diputación Foral.