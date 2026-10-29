Bizkaia registra 47 denuncias desde 2022 por llevar perros sueltos en los parques naturales, doce de ellas este año

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BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha recordado la obligación de llevar a los perros atados durante las visitas a los parques naturales de Gorbeia y Urkiola para evitar posibles daños a la fauna silvestre y al ganado. Desde 2022, se han recibido 47 denuncias por llevar perros sueltos en estos espacios naturales, doce de ellas este año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, la portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, ha realizado este emplazamiento a llevar a los perros atados en Gorbeia y Urkiola ante las quejas recibidas por parte del sector.

Según han recordado desde la Diputación, cuando estos animales de compañía van sueltos, "pueden perseguir, asustar o atacar" al ganado, provocando lesiones y otros perjuicios para las explotaciones ganaderas. También pueden alterar el comportamiento de las especies silvestres que habitan en estos espacios protegidos.

Además, en las zonas de pastoreo pueden encontrarse mastines que trabajan en la protección de los rebaños, por lo que se pueden "provocar enfrentamientos" con estos animales.

Por todo ello, han subrayado la importancia de mantener sujetos a los animales de compañía y respetar las zonas donde se desarrolla la actividad ganadera.

DOCE ESTE AÑO

En función de los datos aportados por la portavoz foral, desde 2022, la guardería de Medio Ambiente de la Diputación y la Ertzaintza colaboran en la realización de controles para vigilar el cumplimiento de la normativa en los parques naturales de Gorbeia y Urkiola, periodo durante el que se han registrado un total de 47 denuncias por llevar perros sueltos.

En concreto, se han contabilizado una denuncia en 2022, dos en 2023, diez en 2024 y 22 en 2025. En lo que va de 2026, con cifras hasta el 20 de octubre, se han registrado otras 12 denuncias.

Los controles se realizan principalmente durante los fines de semana, cuando se concentra una mayor afluencia de personas que acuden a estos espacios naturales para disfrutar de su tiempo libre.

Además, durante 2026 se han desarrollado actuaciones conjuntas entre la Ertzaintza y los servicios de guardería de Medio Ambiente de las diputaciones forales de Bizkaia y Álava, una coordinación que permite realizar controles en los accesos al Parque Natural de Gorbeia desde ambos territorios.

La normativa de uso de los parques naturales establece restricciones a la presencia de perros sueltos, especialmente en las áreas recreativas y en las zonas de pastoreo con ganado. A su vez, la Ley de Conservación del Patrimonio natural de Euskadi recoge como infracción "circular sin autorización con razas caninas en el interior de un espacio protegido del patrimonio natural sin llevarlas sujetas mediante correa".

Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas, con multas de 200 a 3.000 euros, según han explicado desde la Diputación de Bizkaia.