Bizkaia solicita la declaración del Fuero Nuevo como patrimonio inmaterial de Unesco en su quinto centenario

Presentación de los actos de conmemoración del quinto centenario del Fuero Nuevo de Bizkaia con la presencia de la presidenta de Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, la diputada general, Elixabete Etxanobe, y el historiador Gregorio Monreal.- EUROPA PRESS

GERNIKA (BIZKAIA), 16 (EUROPA PRESS)

Las Juntas Generales y la Diputación de Bizkaia han solicitado la declaración, como patrimonio inmaterial de humanidad por parte de la Unesco, del Fuero Nuevo, con motivo de la conmemoración de su quinto centenario.

El programa para celebrar estos cinco siglos ha sido presentado este viernes en un acto en la Casa de Juntas de Gernika, con la presencia de la diputada general, Elixabete Etxanobe, la presidenta de las Juntas Generales, Ana Otadui, y el historiador Gregorio Monreal.

Con el lema 'Izan zirelako gara' (porque fueron somos), la conmemoración incluirá actividades académicas, institucionales, culturales y educativas para acercar a la ciudadanía la "relevancia histórica y contemporánea" del Fuero Nuevo, aprobado en 1526, e incluirá un acto institucional en la Casa de Juntas de Gernika y la plantación de un retoño del Árbol de Gernika.

Además, las Juntas Generales y la Diputación han impulsado, de la mano de Unesco Etxea, la solicitud de su inclusión en el registro de patrimonio inmaterial de la humanidad Unesco, según ha indicado Etxanobe, "como expresión de la primera democracia de ciudadanía, capaz de limitar el poder absoluto del señor, consagrar la igualdad y la dignidad humanas en plena era de la sociedad estamental e instituir, en coherencia con ello, una asamblea representativa".

