Bizkaibus modificará paradas y recorrido de varias líneas por el cierre del túnel La Salve-Txorierri durante cinco meses

Túneles de Artxanda - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bizkaibus modificará las paradas y recorridos de varias de sus líneas a partir del próximo lunes, 2 de noviembre, y durante cinco meses debido al cierre del túnel La Salve-Txorierri por las obras de remodelación de esta infraestructura.

Los trabajos en el túnel La Salve-Txorierri causarán cambios en los itinerarios de entrada y salida de la capital vizcaína de algunas líneas de los autobuses vizcaínos, que circularán por el túnel Ugasko-Txorierri.

En concreto, la Línea A3247 Bilbao - Aeropuerto suprime las paradas Alameda Recalde 11 y Alameda Recalde 14 y tendrá paradas provisionales en ambos sentidos en el Puente de Deusto/Zubiarte (Bilbobus).

Por su parte, la Línea A3414 Bilbao - Getxo (por túneles de Artxanda) elimina las paradas Alameda Recalde 29 y Alameda Recalde 14 y se detendrá provisionalmente en sentido Getxo en Elcano 1 (a la altura de la tienda Home) y en sentido Bilbao en Elcano 2 (Bilbobus).

Según ha informado la Diputación de Bizkaia, otras tres líneas no tendrán afección en paradas pero "sí verán ligeramente incrementado su recorrido", la Línea A2610 Galdakao - EHU, la Línea A2611 Ugao Miraballes - Basauri - Etxebarri - EHU y la Línea A2321 Santutxu - UEHU (Autopista).

En este caso, los autobuses podrán sufrir "ciertos retrasos en su tiempo de viaje" debido a la prolongación de sus recorridos y a la situación del tráfico, especialmente en hora punta. Por ello, se aconseja a las personas usuarias que planifiquen su viaje con antelación.

Los usuarios pueden informarse en el teléfono de atención al cliente y servicio de información de Bizkaibus y de la red de transporte público de la Diputación Foral de Bizkaia (946 125 555).