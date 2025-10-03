Bizkaidendak y Diputación dan inicio a las jornadas para impulsar la innovación del pequeño comercio local de Bizkaia

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bizkaidendak, la Federación de Comercio, Hostelería y empresas de Servicios de Bizkaia, con el apoyo del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, ha dado inicio este viernes en Ondarroa a las jornadas 'Encuentros Bizkaidendak Topaketak 2025', que, con el lema "En Pro de un futuro de éxito para el comercio de Bizkaia" y dirigidas a las personas comerciantes, tienen como objetivo impulsar la innovación del pequeño comercio local.

Bizkaidendak organiza estas jornadas para "compartir la experiencia de referentes concretos para inspirar a los comercios a ser más innovadores y encontrar la forma de acercarse más a las necesidades y expectativas de las personas consumidoras, sobre todo las más jóvenes", según han informado en un comunicado.

Aprovecha para ello y la vincula a la Campaña lanzada por la Diputación Foral de Bizkaia "Comercio de Bizkaia MUY PRO - Bizkaiko Merkataritza OSO PRO", puesta en marcha en noviembre de 2024 y que persigue como objetivos promover una imagen renovada y actualizada del comercio de Bizkaia e incentivar al sector al cambio, la innovación y fomentar el orgullo por la profesión.

Los encuentros, que buscan incentivar ese espíritu 'Muy Pro/Oso Pro' entre las personas comerciantes del territorio, tendrán lugar hasta el próximo 3 de diciembre en cinco de las principales comarcas de Bizkaia: Bilbao, Lea-Artibai, Uribekosta-Mungialdea, Durangaldea y Nerbioi-Ibaizabal.

Intervienen en estas jornadas la Diputación Foral de Bizkaia, con la presencia de la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, y Cristina Múgica, directora general de Competitividad Territorial y Promoción Exterior; los Ayuntamientos de Bilbao, Ondarroa, Mungia, Durango y Basauri; Bizkaidendak, presidida por José Andrés Cebrecos; y las asociaciones locales de comerciantes de dichos municipios.

"El pequeño comercio de Bizkaia es mucho más que un lugar donde comprar: es cercanía, profesionalidad y vida en nuestros barrios y pueblos. Por eso, desde la Diputación Foral de Bizkaia acompañamos a las y los comerciantes en un proceso de transformación que resulta imprescindible para ganar competitividad, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y afrontar la digitalización", ha dicho Basurko.

La diputada ha indicado que quieren que cada tienda del territorio se convierta en un espacio "único, innovador y cercano a la ciudadanía y", según ha afirmado, con iniciativas como estos Encuentros Bizkaidendak "reforzamos nuestro compromiso con el sector, porque creemos firmemente que el futuro del comercio de Bizkaia pasa por poner en valor a las personas que están detrás de cada mostrador".

"Ellas son las verdaderas protagonistas: profesionales proactivos y muy próximos, que con su esfuerzo diario sostienen un sector estratégico para la cohesión social y económica de Bizkaia", ha añadido.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO

En los encuentros se van a presentar las experiencias de éxito de comercios de Bizkaia que han participado en la campaña Muy Pro, de la mano de sus responsables, que representan a los 46.000 profesionales del sector que hay actualmente en el territorio. Van a explicar su trayectoria, productos y servicios, así como las estrategias que han desarrollado para adaptarse a los desafíos demográficos, tecnológicos y competitivos del mercado.

Alfredo Rodríguez-Berzosa, socio director de Tarazaga Emotional Business Management, dará a conocer qué pueden hacer los comercios locales para atraer a las nuevas generaciones de personas consumidoras, basado en el estudio realizado entre representantes de las generaciones Z y millenials de Bizkaia.

"Encuentros Bizkaidendak es una oportunidad para poner en valor el comercio local de Bizkaia y que las personas comerciantes del territorio tomen conciencia de la necesidad de transformación, apuesta por la digitalización y la formación continua", ha afirmado José Andrés Cebrecos, presidente de Bizkaidendak.

Según ha apuntado, su meta como federación es "facilitar la colaboración entre el comercio, la hostelería y las empresas de servicios con los ayuntamientos y las instituciones, para construir juntos el comercio del futuro en Bizkaia, innovador, competitivo y orgullosamente de aquí".