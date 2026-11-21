El ministro Félix Bolaños en un mitin en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha ironizado que el próximo debate electoral a cuatro entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos políticos "está en duda", porque "el sindicato de verificadores ha dicho que necesitan un ejército de verificadores", ya que "Feijóo es más rápido diciendo mentiras que ellos verificándolas".

Bolaños ha bromeado diciendo que, "si va Feijóo, dimiten todos los verificadores", puesto que "no pueden más", en un acto de campaña electoral del PSE-EE, celebrado este sábado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, que ha contado también con la participación del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, entre otros.

Durante su intervención, el ministro ha realizado diferentes alusiones al cara a cara electoral del pasado jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, para señalar que hay mucha gente "sorprendida" de que "Pedro es educado, respetuoso, explica su proyecto, lo que quiere hacer con nuestro país y nuestra hoja de servicios, pero a nadie le sorprende que el de enfrente insulte, interrumpa, mienta y falte a la verdad sin ningún tipo de rubor".

Por eso, ha apelado al voto de "toda esa gente sensata y razonable que vio el debate y que no insulta, no falta a la verdad y que no odia" a que vote a quien "les representa, no insulta, es educado y tiene un proyecto claro para España y para Euskadi", con el objetivo de que "la derecha se lleve una sorpresa" en las próximas elecciones generales.

Al respecto, ha indicado que Abascal dijo que estaba "encantado" con el debate electoral, porque "Feijóo dijo lo que él hubiera dicho". "Claro que está encantado. Si es que sois lo mismo, decís lo mismo, hacéis lo mismo, insultáis lo mismo y mentís lo mismo. Lo mismo es Partido Popular y Vox", ha zanjado.

También ha mencionado la propuesta que le lanzó el candidato del PSOE al del PP de cara a pactar "un gran acuerdo" sobre "la actualización de las pensiones", para "blindarlo en la Constitución", para desdeñar que Feijóo "se quedó blanco" y poner en evidencia "cómo remaba" ante la iniciativa.

Bolaños ha aludido a las encuestas de diversos medios de comunicación realizadas tras el debate organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en las que "en todas" la tendencia del PSOE es "imparable".

"Igual es que a la gente le gustan los candidatos educados, respetuosos y que quieren un proyecto de calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía", ha comentado, para agradecer a Esther Muñoz y Miguel Tellado que, con sus declaraciones, sean "grandes movilizadores del voto progresista".

Además, ha señalado que a la derecha y a la ultraderecha "les sienta muy mal que estemos bailando", para contraponer que el Partido Socialista es "alegría" y PP y Vox son "tristeza", unos quieren "seguir avanzando" y los otros quieren "retroceder ochenta años".

"NOSTÁLGICOS DEL FRANQUISMO"

Bolaños ha proseguido cuestionando que "hay quien dice y se atreve a ir a la televisión pública a llamar dictador al presidente del Gobierno, pero le preguntan por Franco y dice que no tiene opinión", para alertar que "eso nos estamos jugando" en las elecciones generales.

"El 29 de noviembre nos jugamos si en el Gobierno de España hay nostálgicos del franquismo, ultraderechistas, xenófobos, machistas y defensores del genocidio. Eso nos jugamos, porque todo eso es la ultraderecha en España. La ultraderecha, Vox, y su sector moderado, el Partido Popular", ha advertido.

En este sentido, ha reivindicado que "Euskadi se los juega todo" ante las "elecciones de nuestra vida". "O seguimos mirando al futuro, trabajando para que tengamos una sociedad cada vez más cohesionada, con más derechos y con proyectos de vida que se puedan desarrollar, o tenemos una involución que mira al pasado con una coalición reaccionaria que pone en riesgo el progreso y la prosperidad de Euskadi", ha manifestado.

El ministro ha incidido en que el programa electoral del PP "lo ha escrito Vox". "Es un regalo, un envoltorio, de color azulado, pero el regalito verde viene dentro, y en el regalito verde hay de todo, porque lo dicen con mucha claridad", ha añadido, para desdeñar el "poder mediático" que tienen PP y Vox para "presionar" y "manipular" a la gente.

Por ello, se ha dirigido a "los progresistas de Euskadi", tanto a los que votan al PSE como a otros partidos de izquierdas, para decirles que "solo hay una opción política que pueda hacer frente a la derecha y a la ultraderecha, el Partido Socialista", ya que "nos estamos jugando los cimientos de nuestra democracia" y que "no haya ministros ni gobernantes que sean machistas, racistas, xenófobos o directamente franquistas".

DIFERENTES MODELOS

Bolaños ha contrapuesto los diferentes modelos que representan el PSOE y el bloque PP-Vox. Al respecto ha asegurado que "ellos dicen que el sistema público de pensiones está a punto de petar" y que "hay que apostar por un sistema mixto y privado, para poner en duda y en cuestión nuestras pensiones".

Frente a estos postulados, ha defendido que, en los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez, ha aumentado la pensión media "en 500 euros al mes", mientras que, "con la ley del PP del 2013, la subida era de un 0,25, 30 euros al mes" y reseñar que "la diferencia entre que gobierne Pedro Sánchez o gobierne la ultraderecha son 470 euros al mes de pensión".

"Allí donde hay un derecho de la mayoría, ellos, si pueden, hacen un negocio. Igual que con las bajas médicas, que dicen que son un cáncer, pero bueno, quién no se ha puesto enfermo y quién no ha tenido una hospitalización", ha agregado. Asimismo, ha criticado la "terrible falta de humanidad" que supone su propuesta para "derogar una ley de muerte digna", que conllevaría que "la gente sufra en los últimos momentos de su vida".

Por otra parte, ha destacado que el Consejo de Ministros del próximo martes permitirá continuar con el impuesto a la banca, "1.400 millones de euros que vamos a destinar íntegramente a la vivienda pública, porque sabemos que es el desafío de la próxima legislatura".

En este ámbito, ha resaltado la "primera ley de la democracia de vivienda, que hace que, allí donde se aplica, se contengan los precios, y allí donde no se aplica, como es el caso de Madrid, se multipliquen exponencialmente".

"Tenemos que decirle a la gente que la única esperanza de que puedan tener una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, es que se aplique la ley socialista, para intervenir el mercado de la vivienda, y no el modelo ultraliberal y 'neocon' de un mercado disfuncional", ha contrastado.

En esta comparativa de modelos políticos, Bolaños ha hecho hincapié en el aumento de un 80% de las becas con el PSOE, para que los jóvenes "puedan estudiar una carrera y opositar a juez o fiscal, con independencia de la renta de su familia, mientras que, cuando llegó el Gobierno Rajoy, las recortó y la suprimió". También ha destacado que el gobierno progresista va a "elevar de 19 a veinte semanas" la baja por paternidad y maternidad, en contraposición a cuando gobernaba la derecha que era de "cinco".

Por todo ello, ha manifestado que el 29 de noviembre son "las elecciones de nuestra vida" y ha solicitado el voto de "todos los progresistas, sin excepción", para poder "seguir mirando al futuro" y "seguir avanzando".

"Votemos en masa y que el próximo día 29 haya una gran marea roja que pare a la España negra y a la ola ultra, como ha pasado en Brasil y en Estados Unidos, porque en vuestra mano está que España siga siendo un país de progreso, que avance y que mire al futuro", ha concluido al son de la música de 'People have the power', de Patti Smith.