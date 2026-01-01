Bomberos de la Diputación de Bizkaia atendieron 22 incendios esta Nochevieja

Vehículo del parque de bomberos de Artaza. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Bizkaia han atendido esta Nochevieja un total de 22 incendios, entre ellos, en trece contenedores, sin que se hayan registrado incidencias destacadas ni heridos, según ha informado la institución foral vizcaína.

En concreto, las intervenciones desde la pasada medianoche por fuego han sido los citados 22, de los cuales cinco han sido estructurales y 17 en exteriores.

En los estructurales, se ha actuado en incendios en dos balcones, dos andamios y una fachada, mientras que los 17 exteriores, han sido 13 en contenedores, tres toldos y en un gallinero.

El pasado año, en Nochevieja se registraron un total de 38 incendios, de los que 24 fueron de exterior, en vehículos y contenedores, nueve estructurales en interior de viviendas y, por último, cinco forestales, que afectaron a arbustos o jardines.