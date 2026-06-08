Bomberos rescatan a un camionero atrapado tras volcar su vehículo en la N-104, en Vitoria

BILBAO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han rescatado este lunes por la tarde a un camionero de 27 años de edad que había quedado atrapado tras volcar su vehículo en la carretera N-104, a la altura de la localidad de Matauko, dentro del término municipal de Vitoria. El herido ha sido llevado en ambulancia al Hospital de Txagorritxu.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, el accidente ha ocurrido a las cinco de la tarde y el vuelco del camión ha provocado el corte de la N-104 en ambos sentidos. A las 20.45 horas se ha abierto en su totalidad la vía, una vez retirado el camión volcado.