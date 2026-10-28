Los Bomberos de Vitoria-Gasteiz auxilian a una mujer que pedía ayuda desde una ventana

Archivo - Camión de los Bomberos de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Vitoria acudieron este pasado martes, a mediodía, a una vivienda de la calle Sansomendi, tras recibir aviso de que una mujer solicitaba auxilio desde una ventana.

En una nota, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha informado de que un familiar facilitó el acceso al domicilio, donde la dotación comprobó su situación junto con la Policía Local.

Durante la intervención, se observaron circunstancias que apuntaban a una posible situación de vulnerabilidad, de las que se dejó constancia para su valoración por los servicios sociales.