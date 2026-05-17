El buque 'Ambition', afectado por un brote de gastroenteritis, atracará este lunes en el Puerto de Getxo

Personal sanitario (con chalecos amarillos) desembarca con pasajeros del crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis, durante una escala en el puerto de A Coruña. - M. Dylan - Europa Press

Este sábado ha llegado a Gijón y Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasejeros asintomáticos

BILBAO/OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El crucero británico 'Ambition', afectado por un brote de 'norovirus' que ha causado gastroenteritis a varios pasajeros y el fallecimiento de uno de ellos, atracará este lunes en el Puerto de Bilbao, en la terminal de Getxo, según recoge el boletín de escalas de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

El buque ha atracado esta mañana en el Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias), y los servicios de Sanidad Exterior han accedido al barco para llevar a cabo la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas.

Así, según ha informado la Delegación de Gobierno, se ha autorizado el desembarque a las 08.30 horas, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes.

Según las mismas fuentes, en estos momentos hay 17 casos activos de personas con gastroenteritis común, que permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

A las 18.00 horas está previsto que el buque parta con destino a Bilbao y, como en cada escala, se personarán responsables de Sanidad Exterior para inspeccionar el crucero y determinar si autorizan o no el desembarco de los pasajeros asintomáticos, como ayer hicieron en La Coruña y hoy en Gijón.

El crucero 'Ambition' partió del Reino Unido e hizo varias escalas hasta que llegó a Burdeos (Francia), donde se notificó la muerte de un pasajero británico de 92 años a causa de una gastroenteritis. En ese momento había unas 50 personas a bordo con síntomas y, en la actualidad son 17 las personas aisladas afectadas de 'norovirus', el virus más común causante de la gastroenteritis aguda.