Burning incluye Barakaldo (Bizkaia) en su gira de despedida, con un concierto el 6 de abril

Publicado 26/02/2019 10:48:26 CET

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Barakaldo acogerá el próximo 6 de abril uno de los conciertos de la gira de Burning 'No va más', con la que la veterana banda despedirá su trayectoria de 45 años. Burning encabezará el cartel gratuito del concurso Hiriko Soinuak junto a The Mani-las, "otra forma distinta de entender el Rock & Roll".

Completarán el cartel tres de los ganadores de la Categoría Principal, Mejor banda de Barakaldo e Igualdad del concurso, cuyo plazo de sigue abierto hasta el 15 de marzo y que celebrará la final el 30 de marzo en el parque San Vicente de Barakaldo.

El 6 de abril, en Herriko Plaza, Johnny Cifuentes dirá adiós a los escenarios "dejando tras de sí una obra referencial para tres generaciones". Burning, autores de himnos como '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?' o 'Mueve tus caderas', exhibirán en la localidad vizcaína "su actitud y chulería" en una actuación en la que el recuerdo Pepe Risi y Toño Martín "estará muy presente".

También subirán al escenario, The Mani-las, un eléctrico trío compuesto por Maika Makovski, "con una sólida carrera solista a sus espaldas a pesar de su juventud", Mariana Pérez y Olaia Boom. "Tres amigas, un viaje a Manila, una versión de 'He's Got The Power' de The Exciters en clave de punk y a la carretera. Sus conciertos, eléctricos, acelerados, son pura adrenalina", según manifiesta la organización.

El plazo de inscripción en el concurso musical de Hiriko Soinuak, que organiza el Ayuntamiento de Barakaldo, se dirige a bandas y solistas de la Comunidad Autónoma Vasca con menos de dos discos editados. Consta de cuatro categorías, categoría principal, mejor artista de Barakaldo, mejor artista en la categoría de Igualdad y mejor artista en euskara.