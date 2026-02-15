Buscan a un hombre en el río Bidasoa al que saltó tras estar implicado en un robo con fuerza

Búsqueda en el Bidasoa - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias están buscando desde esta madrugada en Irun (Gipuzkoa) a un hombre que saltó al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes, en su huída como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El sospechoso desapareció en el agua y desde ese momento se movilizan diversos recursos para localizarle.

Los hechos han comenzado a las 01.34 horas de la madrugada de este domingo en Irun. Un comunicante avisó a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero en la zona de lavado de vehículos, junto a una estación de servicio.

Patrullas de la Ertzaintza se dirigieron al lugar del aviso y vieron salir corriendo a los dos presuntos autores. Uno de ellos saltó al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes y, al parecer, desapareció en el agua.

Desde ese momento, se han activado los recursos de emergencias, dando aviso a los bomberos y a la Cruz Roja, que junto a las patrullas de Protección Ciudadana de Irun, comenzaron a buscar en la zona donde desapareció la persona, teniendo en cuenta la fuerza de la corriente en el río por las últimas lluvias y la nula visibilidad. Salvamento Marítimo envió, en un primer momento, el helicóptero Helimer para una revisión desde el aire.

También se han movilizado recursos de la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, que trabajan en la búsquedal, así como el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi. Además, se ha avisado a las autoridades francesas a través del CCPA, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia.

El otro implicado en los hechos, de 31 años, ha sido detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. En el registro preventivo los agentes le han encontrado una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública.