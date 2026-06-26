Buscan al ingeniero bilbaíno Jon Sustacha Loygorri desaparecido en los terromotos de Venezuela

El ingeniero bilbaíno Jon Sustatxa, desaperecido en los terremostos de Venezuela - CEDIDA A EUROPA PRESS

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero bilbaíno Jon Sustacha Loygorri, de 69 años de edad, está siendo buscado en las tareas de rescate que se realizan en la zona de la Guaira de Venezuela, tras desaparecer en los desvastadores terremotos que ha sufrido el norte del país caribeño.

Al no tener noticias de él, se ha distribuido un cartel con su foto y su descripción con el fin de que alguien pueda dar información. Sustacha se encontraba en el edificio en el que vivía, 'Los Corsarios', en la Playa Grande de la 'zona cero', desmoronado durante los seísmos.

También continúan las labores de búsqueda de María Coro Barriola, con progenitores donostiarras, entre los escombros de otro edificio de La Guaira, donde reside.

A causa de los terremotos, ha fallecido Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca. Su cadáver fue localizado entre los escombros, mientras que su marido, Koldo Olalde Kintela, nacido en Azkoitia (Gipuzkoa), que se encontraba con ella, sobrevivió y pudo ser rescatado con heridas.

La fallecida era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizkaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.