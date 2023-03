Buzzcocks y Sick of it all, cabezas del cartel de la segunda edición del festival Mondra'n'roll de Arrasate (Gipuzkoa)

La cita se desarrollará los días 7 y 8 de julio el el parque Monterron del municipio guipuzcoano



El grupo inglés Buzzcocks y los americanos Sick of it all estarán en la segunda edición del festival de música guipuzcoano Mondra'n'roll que se celebrará en Arrasate los próximos 7 y 8 de julio.

Buzzcokcs son una de las primeras bandas de la historia del punk, formados en 1976 y llegarán al parque Monterron de Arrasate con canciones como 'Ever Fallen In Love"', 'What Do I Get' o 'Everybody's Happy Nowadays'.

Por su parte, la banda de hardcore punk neoyorkino, Sick of it all también pasarán por el festival guipuzcoano. A esta banda, creada en 1984, se suman Hell Beer Boys y los arrasatearras Special Crew, un proyecto paralelo de Des-Kontrol y Arkada Social que se reúnen después de veinte años para esta ocasión.