Cabify permite a los taxistas de Bilbao registrarse en la plataforma de la compañía

BILBAO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa española de movilidad Cabify ha anunciado la apertura del formulario de registro en su aplicación para que los taxistas de Bilbao puedan comenzar a operar en un futuro con la plataforma de la compañía.

Desde este martes, los profesionales del taxi de la capital vizcaína que quieran hacerlo pueden registrar sus datos en Cabify "de forma sencilla" a través de un formulario online, lo que les permitiría acceder a la tecnología de la plataforma, aumentar sus ingresos y acceder a canales de demanda complementarios a su actividad habitual en el momento en que se abra el servicio de taxi en la ciudad a través de la aplicación de la compañía.

Según ha informado la empresa, en aquellas ciudades en las que taxi y VTC ya operan de manera conjunta, "disfrutan de una mayor disponibilidad de vehículos y de una experiencia de movilidad más eficiente para ciudadanos y visitantes".

El proceso de registro se realiza mediante un formulario en el que los participantes deben aportar la información requerida. Durante todo el procedimiento, Cabify ofrecerá a los taxistas interesados soporte y asesoramiento personalizado, tanto a través de canales como directamente desde Whatsapp.

Una vez presentadas las solicitudes, la compañía evaluará los datos registrados y se comunicaría con ellos en el momento en que se decida la futura posible apertura de la categoría taxi en la capital vizcaína.

"La colaboración con el taxi nos permite aportar un mayor valor a las ciudades y también a los propios profesionales del sector. Esta colaboración nos permitirá complementar la demanda ciudadana, tanto en trayectos urbanos como en interurbanos, ofreciendo un mejor servicio y una movilidad donde todos ganan. Así lo hemos visto durante todos estos años de apuesta por el sector taxi en los lugares en los que estamos trabajando de forma integrada", ha señalado el director general de Cabify España, Alberto Gonzalez.

Cabify comenzó a ofrecer este servicio en su app en 2019 y desde ese momento, miles de taxistas se conectan a diario en varias ciudades de España "para ver reforzados sus ingresos y el número se incrementa semana tras semana", ha destacado.

Según una encuesta realizada por Cabify a taxistas colaboradores, la mitad asegura que sus ingresos han aumentado más de un 25% desde que usan la app, y el 78% afirma que su percepción de Cabify ha mejorado desde que colabora con la compañía. "Sólo en 2025, los taxistas conectados a Cabify en todo el país han ingresado más de 14 millones de euros netos, descontando ya la comisión de la plataforma", ha aseverado.

Los datos aportados por la compañía señalan que durante 2024 más de 36.000 personas han abierto la aplicación Cabify en Bilbao, que se ha consolidado como un destino cultural y gastronómico en auge, con más de 1,1 millones de visitantes en el último año, mientras que el Aeropuerto de Bilbao ha experimentado un crecimiento constante en tráfico en los últimos años y se presenta como un elemento "muy relevante para el crecimiento de la ciudad".