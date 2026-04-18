Cae al 3,1% el porcentaje de conductores que da positivo en alcohol en las carreteras vascas

Control de vehículos en Bilbao - EUROPA PRESS
BILBAO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ertzaintza sancionó el pasado año a un total de 1.738 conductores por dar positivo en alcohol, lo que supone un porcentaje de positividad del 3,1%, después de practicarse 54.801 test de consumo de alcohol. De esta forma, la tasa de positivos en alcohol se ha reducido respecto a 2024, cuando se situó en el 3,5%, con 1.968 conductores sancionados, según datos del Departamento vasco de Seguridad, a los que ha tenido acceso Europa Press.
Del total de pruebas de alcoholemia realizadas el pasado año, 8.698 se llevaron a cabo por motivo de accidente de tráfico. En ellas, 8.247 conductores implicados dieron negativo (95% del total), 380 rebasaron la tasa del alcohol autorizada (4,3%), y otros 71 conductores se negaron o fue imposible practicarles el test.
El mayor porcentaje de positividad en alcohol el pasado año (el 54% de los analizados rebasan la tasa permitida) se da entre los conductores que habían sido sorprendidos cometiendo una infracción del código de circulación. En concreto, se hicieron test de alcohol a 282 conductores que habían cometido alguna infracción, de los cuales 153 dieron positivo y 121 negativo, mientras ocho se negaron a hacer la prueba.
En cuanto a los 45.821 test preventivos llevados a cabo por la Policía autonómica vasca en 2025, el 97% arrojaron un resultado negativo (44.594 pruebas), un total de 1.205 fueron positivos (2,6%) y 22 conductores se negaron o fue imposible practicarles el examen.