Caen un 3,9% en julio las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Euskadi, tras contabilizarse 2.774 ventas

Turismo nuevo en exposición - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el País Vasco se han elevado a 2.774 unidades durante el pasado mes de julio, lo que supone una caída del 3,9% respecto al mismo mes del año anterior, según datos hechos públicos por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por territorios, en Bizkaia se vendieron en julio 1.481 turismos y todoterrenos, un 1% menos que en el mismo mes de 2025, mientras que en Gipuzkoa las ventas ascendieron a 809, un 4,9% menos que un año antes, y en Álava a 484, un 10,3% menos.

Por tipo de combustible, en Álava el 0,6% de los nuevos coches son diesel, un 11,7% de gasolina y un 87,6% del resto de combustibles. En este último apartado se incluyen los eléctricos puros (BEV), eléctrico de autonomía extendida (EREV), híbrido enchufable (PHEV) y no enchufable (HEV), hidrógeno (FCEV), GNC, GNL y GLP.

En Gipuzkoa, el 1,5% de las unidades matriculadas el pasado mes son diesel, un 11,5% de gasolina y un 87% de otros combustibles. En Bizkaia, el 1,2% de las nuevas matriculaciones son vehículos diesel, un 14% de gasolina y el 84,6% de otros combustibles.

De este modo, en lo que va de año la cifra de vehículos matriculados en Euskadi se sitúa en 17.927 unidades, suponiendo un incremento del 2,6% respecto a los siete primeros meses del pasado ejercicio.

Por otro lado, en los siete primeros meses del año se han matriculado en el País Vasco 3.506 vehículos comerciales ligeros, representando un incremento del 17,7% en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. En cuanto a los autobuses, se adquirieron 171 nuevos, lo que supone un caída del 10,9% respecto al año pasado.