Caen al 55% de su capacidad los embalses que abastecen a Bizkaia, tras un octubre "muy seco"

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un octubre "muy seco", según Euskalmet, con lluvias acumuladas por debajo de la mitad de lo esperable en todo el País Vasco, deja este lunes las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia al 55% de llenado, lo que supone 16,2 puntos porcentuales menos de agua acumulada que hace un año.

En concreto, estos pantanos cuentan con 120,2 hm3 recogidos, frente a los 155,7 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 71,2% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 106,9 hm3 de agua (55,5% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,7 hm3 (69,6%). Además, el pantano de Ordunte recoge 10,6 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 48%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 35,4 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 16,2 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 23,2 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.