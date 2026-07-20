Caen al 73% las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia

Archivo - Los embalses que abastecen a Bizkaia ganan 42 hm3 en lo que va de año y alcanzan el 81,3% de llenado - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los embalses que abastecen a Bizkaia están este lunes al 73% de llenado, lo que supone 4 puntos menos que lo que tenían hace un año, cuando recogían 169 hm3. En concreto, estos pantanos cuentan con 160 hm3 acumulados, tras perder 30 hm3 en los últimos dos meses, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 141 hm3 de agua (73% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 3 hm3 (79%). Además, el pantano de Ordunte recoge 16,4 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 74%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 8,3 hm3 más de reservas que ahora (169 hm3) y marcaba 8,3 puntos más de llenado (77%).

Así, el agua recogida se sitúa 21 hm3 por debajo la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.