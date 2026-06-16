Calixto Bieito lleva al teatro Arriaga la Sinfonía nº 14 de Shostakóvich

La soprano alemana Annette Dasch - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao estrenará este fin de semana (viernes 19 y sábado 20) el proyecto de producción propia dirigido por su director artístico, Calixto Bieito, 'Shostakóvich 14', que va a llevar a escena la penúltima obra sinfónica del gran compositor ruso Dmitri Shostakóvich (1906-1975), su Sinfonía número 14 en sol menor, op. 135.

Bajo la batuta del maestro argentino Alejo Pérez, Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) interpretará la partitura de esta pieza, considerada como una "obra maestra", que contará con dos voces solistas internacionales de primer nivel: Annette Dasch, la soprano alemana que "ya deslumbró al público del Arriaga en 2024 cuando actuó en Die ersten Menschen; y Leigh Melrose, barítono británico que dejó su huella en otra producción propia del Teatro Arriaga como Orgia, en 2023", han desctado desde el teatro bilbaíno.

Ahora, estos dos cantantes suman sus fuerzas para interpretar esta Sinfonía nº 14, una obra "intensa, profundamente introspectiva y de carácter fúnebre que Shostakóvich compuso en 1969, en su última etapa creativa, y que destaca por su polifonía y un lenguaje musical extremo, muy exigente a nivel vocal".

Escrita originalmente para soprano, bajo, conjunto de cuerdas y percusión, esta sinfonía se aleja del formato tradicional y se acerca más a un ciclo de canciones orquestales. Musicalmente, renuncia a la grandilocuencia para abrazar una textura "desnuda, tensa y expresiva, donde cada instrumento tiene un papel dramático", han exlicado desde el Arriaga.

Esta sinfonía está basada en once poemas de autores como Lorca, Apollinaire, Küchelbecker y Rilke. Shostakóvich compuso esta obra tras sufrir graves problemas de salud, y en la misma reflexiona sobre la mortalidad de forma cruda y sin adornos. Aunque fue compuesta en ruso, Shostakóvich autorizó una versión cantada en los idiomas de las poesías: español, francés, ruso y alemán; y así será como sonará en las voces de Dasch y Melrose.

Como curiosidad, Shostakóvich dedicó la Decimocuarta a su íntimo amigo Benjamin Britten, quien dirigió su estreno occidental en el Festival de Aldeburgh de 1970.

El espectáculo Shostakóvich 14 incluye un extra, el que va a aportar con su participación el coro Leioa Kantika Korala. El joven conjunto vocal dirigido por Basilio Astúlez no va a interpretar la Sinfonía no 14 de Shostakovich, pero se integrará en la puesta en escena diseñada por Bieito, añadiéndole simbolismo a determinadas escenas y un interesante contrapunto musical y estético.

Las entradas, con precios de 24 a 48 euros (con descuentos), están a la venta en al web o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.