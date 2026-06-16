Calor en el interior con máximas de 35 grados y ambiente más agradable en el litoral vasco este miércoles

Costa de Bizkaia en una jornada soleada - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi temperaturas en ascenso, especialmente en el interior, donde las máximas se acercarán a los 35 ºC. En el litoral el ambiente será más agradable, ya que soplará el viento del norte y del nordeste casi toda la jornada, por lo que las máximas en general no superarán los 25 ºC.

Estará soleado, a primeras horas se formarán algunas nubes bajas y por la tarde crecerán nubes de evolución diurna en el interior. A partir de la tarde es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos en puntos del interior.