Calor, riesgo de tormentas y máximas de más de 30 grados, este viernes en Euskadi calor y riesgo de tormentas, con te

Sol en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en el País Vasco calor y riesgo de tormentas, con temperaturas máximas que superarán los 30 grados.

El cielo estará nublado durante buena parte del día y a partir de la tarde se pueden producir algunos chubascos tormentosos en cualquier punto, sin descartar que puedan ir acompañados de granizo.

En la costa predominará el viento de componente norte y el ambiente será más fresco, mientras que en el interior predominará el viento del sureste.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 grados en el interior y rondarán los 25 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 15 grados del interior y los 19 grados en la costa.