Calor y viento sur suave por la mañana y de noroeste por la tarde este domingo en Euskadi

Archivo - Sol en la playa de La Concha, en San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una jornada similar respecto a las temperaturas, aunque en la costa podrían bajar ligeramente por la entrada de la brisa, mientras que en puntos del interior serán muy parecidas a las de la jornada anterior.

Seguirá el ambiente soleado, con algunas nubes medias y altas en el cielo. Durante la tarde y la noche crecerán nubes de evolución, sobre todo en el interior, donde podrían dejar algún chubasco tormentoso.

El viento soplará de componente sur flojo, con brisas desde la mañana en la costa y por la tarde en el interior. Por la tarde-noche el viento se fijará del oeste-noroeste y refrescará, con algunas rachas fuertes en puntos del litoral.