La campaña de EITB Maratoia dedicada al cáncer ginecológico y de mama tendrá como símbolo una "ola colectiva"

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La campaña dedicada de EITB Maratoia dedicada al cáncer ginecológico y de mama, y que pretende "poner el foco en la investigación como motor del progreso", que celebrará su "gran día" el 27 de diciembre, tendrá como símbolo una "ola colectiva" que representará "la corriente de energía, solidaridad y colaboración" de "toda una sociedad" con "una misma causa".

EITB ha presentado este martes la campaña dedicada al cáncer ginecológico y de mama, y que tendrá como banda sonora la canción "Elektrizitatea", de Zea Mays. Con el lema "Conéctate a la corriente de la investigación", la iniciativa busca movilizar a la sociedad vasca en favor de la investigación sanitaria y contribuir a "impulsar nuevos avances en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades".

El símbolo principal de la 27 edición de EITB Maratoia será "una gran ola colectiva, una invitación a formar parte de un movimiento colectivo que impulsa la investigación", según han afirmado en rueda de prensa en Bilbao Isabel Octavio, directora de ETB, e Iñaki Gutierrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco. Ambos han presentado la campaña, junto a representantes de asociaciones de cáncer ginecológico y de mama.

Según han precisado en la comparecencia de prensa, la supervivencia de los cánceres ginecológicos y de mama "ha mejorado de forma significativa durante las últimas décadas", gracias a los programas de cribado y al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Euskadi, según han señalado, es un "referente estatal y europeo" en este ámbito, y la supervivencia relativa en el cáncer de mama a cinco años alcanza el 88%.

La campaña de este año sitúa la investigación "en el centro" y destaca cómo "la energía que impulsa el progreso y la innovación". "Cada descubrimiento abre nuevas vías de conocimiento, genera oportunidades y contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad", han señalado.

Según ha manifestado Isabel Octavio, el lema "Conéctate a la corriente de la investigación" nace de la idea de "invitar a la ciudadanía a formar parte de una corriente colectiva capaz de conectar talento, ciencia, solidaridad y compromiso social en torno a una causa común". En este objetivo se encuentran implicadas asociaciones, profesionales sanitarios, investigadores e investigadoras e instituciones.

Para acompañar el mensaje de esta edición, se utilizará como banda sonora "Elktrizitatea", de Zea Mays, "una de las canciones más emblemáticas de la música vasca reciente". El tema habla de la capacidad de transformar el dolor en energía y "representa a la perfección el espíritu de la campaña: convertir la preocupación en compromiso y la solidaridad en acción colectiva".

La versión elegida para la campaña coincide con el 25º aniversario de la canción y ha sido reinterpretada por voces femeninas, "reforzando valores como la unión, la sororidad y la comunidad". Participan en este proyecto Africa Bibang, Ylenia Baglietto, Sua Enparantza, Izaro Lizarraga, Ariane Vegas y el coro Easo.

La campaña contará, además, con "un gesto simbólico que facilitará la participación ciudadana". A través de "un sencillo movimiento de brazos", las personas participantes crearán "una gran ola colectiva" que representará "la corriente de energía, solidaridad y colaboración que se genera cuando toda una sociedad se conecta a una misma causa".

Con la presentación del spot, protagonizado por "personas vinculadas directamente a la causa", arranca la campaña. A finales de octubre se estrenará el videoclip y el 17 de diciembre se celebrará "el gran día de EITB Maratoia", que incluirá acciones simultáneas en las cuatro capitales vascas.

A lo largo de sus 26 ediciones, EITB Maratoia ha recaudado 11 millones de euros y ha contribuido a financiar 148 proyectos de investigación en Euskadi relacionados con diferentes enfermedades.

Con esta nueva edición, EITB quiere "renovar su compromiso con la investigación sanitaria" y hace "un llamamiento a toda la ciudadanía para seguir impulsando juntos los avances que marcarán el futuro".