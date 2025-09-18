La campaña de 'Horia da / Ez da horia' multiplica por seis el incremento del reciclaje de envases ligeros en Bizkaia

La recogida de envases ligeros creció un 4,33% en las localidades con acciones itinerantes, frente al 0,68% de media en Bizkaia

La campaña de sensibilización 'Horia da / Ez da horia', impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia a través de la sociedad pública Garbiker, ha multiplicado por seis el incremento del reciclaje de envases ligeros en Bizkaia, de forma que la recogida de envases ligeros creció un 4,33% en las localidades con acciones itinerantes, frente al 0,68% de media en el territorio vizcaíno, según ha informado la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno foral, Atutxa ha destacado que la campaña Horia da / Ez da horia ha demostrado "un impacto significativo tanto en la recogida de envases ligeros como en el uso de herramientas digitales de apoyo al reciclaje".

Entre abril y agosto de 2025 la recogida en Bizkaia creció un 0,68% respecto al mismo periodo del año anterior mientras que en los municipios en los que se desarrolló la feria itinerante y las acciones de comunicación el incremento alcanzó el 4,33%, lo que equivale a seis veces más que la media del territorio y supone 3.660 contenedores adicionales recogidos, que reflejan un avance claro en la correcta separación de los envases ligeros.

La campaña comenzó el pasado 2 de abril con una de las primeras acciones de sensibilización frente al Palacio Foral y hasta el 30 de agosto la feria itinerante ha recorrido diferentes municipios de Bizkaia como Barakaldo, Zalla, Mungia, Basauri, Santurtzi, Durango, Erandio, Bermeo, Plentzia, Markina-Xemein y Sopela, acercando a la ciudadanía talleres, actividades y representaciones teatrales que han contribuido a reforzar los mensajes sobre la importancia de separar adecuadamente los envases ligeros.

Los resultados obtenidos en estos municipios muestran que "la acción directa sobre el territorio se traduce en una mejora en el comportamiento ciudadano", ha remarcado Atutxa.

El impacto de la campaña se ha medido en cada municipio desde la fecha de celebración de la feria itinerante hasta el 30 de agosto, comparando los datos con el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, en Bilbao, donde se celebró la apertura, la recogida aumentó un 5,03% con 144 toneladas más que en 2024, mientras que en Barakaldo el incremento fue del 2,04% con 7 toneladas adicionales.

En Mungia el aumento fue de un 1,65% con 1,3 toneladas más, en Durango la mejora alcanzó el 4,93% con 3,2 toneladas adicionales, en Erandio el incremento fue del 12,65% con 3,3 toneladas más y en Bermeo del 11,11% con 2,3 toneladas adicionales.

Destacan especialmente Plentzia con una subida del 34,52% y 1,16 toneladas más, así como Markina-Xemein con un crecimiento del 41,67% y 0,55 toneladas adicionales.

En cambio, en algunos municipios se registraron ligeros descensos como en Zalla (-4,60%), Basauri (-1,19%) o Santurtzi (-3,07%), aunque en conjunto el balance global en los once municipios donde se desarrolló la itinerancia alcanzó un incremento total del 4,33%.

IMPACTO DIGITAL: BIZKAIREZIKLA Y HONDAKINGO!

Atutxa ha señalado que la campaña también ha tenido un efecto "muy positivo" en el ámbito digital, con un "notable" aumento en el uso del portal Bizkairezikla y en las descargas del juego Hondakin Go!. El portal duplicó su alcance respecto a 2024 pasando de 11.132 a 20.107 usuarios en el periodo comprendido entre abril y agosto.

Por su parte, las sesiones se elevaron hasta 25.618 y las páginas vistas casi se cuadruplicaron al pasar de 27.149 a 98.274, lo que muestra que cada vez más personas consultan qué hacer con los residuos y en qué contenedor deben depositarlos.

En este mismo periodo, el juego Hondakin Go! registró más de 3.200 visitas y descargas desde la web institucional y atrajo a más de 2.600 usuarios interesados en aprender de manera lúdica a separar correctamente sus residuos.

GRANDES EVENTOS

Además de las acciones itinerantes, la campaña también estuvo presente en grandes eventos deportivos con gran afluencia de público. El 11 de mayo en San Mamés, durante el partido Athletic-Alavés, se trasladaron los mensajes de sensibilización a los 47.947 espectadores asistentes.

En el Bilbao Arena (Miribilla) la campaña estuvo presente en la semifinal de la Eurocup entre Bilbao Basket y Dijon del 2 de abril, con 6.192 espectadores, y en la final contra PAOK de Salónica el 23 de abril, que acogió a 10.014 personas.

La diputada ha dicho que los datos "confirman que la combinación de acciones de sensibilización en la calle mediante la feria itinerante, talleres y teatro junto con el refuerzo en canales digitales y campañas en medios ha resultado eficaz y que el impacto directo en los municipios participantes ha multiplicado el efecto de la campaña sobre la recogida".

Asimismo, ha valorado que el crecimiento en el uso de Bizkairezikla y en las descargas del juego "refleja que la ciudadanía busca soluciones prácticas para resolver dudas y mejorar sus hábitos de reciclaje".

La Diputación Foral de Bizkaia continuará impulsando el reciclaje de envases ligeros y, además, reforzará próximamente la recogida selectiva con la puesta en marcha de la campaña del contenedor marrón destinada a fomentar el reciclaje de la fracción orgánica.