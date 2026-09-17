Una campaña de URA invita a la ciudadanía a reconectar con los ríos y a redescubrir sus beneficios

Presentación de la nueva campaña de sensibilización 'Conecta con los ríos. Ve a contracorriente. Cuídalos. Disfrútalos' - URA

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua-URA inciará el próximo 11 de octubre la emisión de la nueva campaña de sensibilización 'Conecta con los ríos. Ve a contracorriente. Cuídalos. Disfrútalos', con la que pretende acercar a la ciudadanía los ríos y fomentar una mirada renovada hacia ellos: "tanto ecosistemas frágiles, como espacios públicos de gran valor, que forman parte de nuestro paisaje, nuestra identidad y nuestro bienestar".

El viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Josu Bilbao, y el director general de la Agencia Vasca del Agua-URA, Asier López Etxebarria, han presentado este jueves esta campaña en la sala Z de Tabakalera, en Donostia-San Sebastián.

Durante la presentación, Josu Bilbao ha destacado que "esta campaña nace precisamente para invitarnos a volver la mirada hacia nuestros ríos, a reconocer todo lo que hacen por nosotros y a reforzar nuestro compromiso con su conservación". "Los ríos no son únicamente ecosistemas de gran valor ambiental. Son espacios que contribuyen a nuestra salud, a nuestra calidad de vida, a la adaptación al cambio climático y a la resiliencia de nuestras ciudades y pueblos. Conectar con ellos es también conectar con nuestro futuro", ha agregado.

La campaña parte de una realidad cada vez más evidente: buena parte de la población vive en entornos urbanos y mantiene una relación cada vez más distante con los ecosistemas naturales y se opta por un mensaje positivo e inspirador que invita a redescubrir los ríos desde la cercanía y la experiencia cotidiana.

A través de una narrativa emocional y contemporánea, la campaña pone el foco en los múltiples beneficios que aportan los ríos y sus márgenes y riberas: ayudan a regular la temperatura, filtran y depuran el agua, contribuyen a reducir el impacto de las inundaciones, favorecen la biodiversidad y enriquecen el paisaje y la identidad del territorio.

Asimismo, la campaña reivindica el papel de la vegetación de ribera, una gran aliada silenciosa que contribuye al equilibrio ecológico de nuestros ríos, o que aminoran los efector adversos de las crecidas en las márgenes habitadas y cuyos beneficios pasan con frecuencia desapercibidos para la ciudadanía.

Por su parte, el director general de URA, Asier López Etxebarria, ha subrayado que "proteger los ríos es una responsabilidad compartida". "Las administraciones tenemos un papel fundamental, pero también la ciudadanía. La conservación del agua y de los ecosistemas fluviales requiere corresponsabilidad, implicación y una cultura compartida del cuidado de bienes públicos", ha agregado.

La campaña se difundirá en televisión, radio, medios digitales, redes sociales, soportes exteriores y a través de una 'landing' específica desde la que la ciudadanía podrá profundizar en el mensaje de la iniciativa y descubrir propuestas para acercarse a los ríos desde una perspectiva divulgativa y participativa.

PROFESIONALES VASCOS

El proyecto ha sido concebido y desarrollado íntegramente en Euskadi, reuniendo a profesionales vascos de referencia en los ámbitos de la estrategia, la creatividad, el diseño, la producción audiovisual y la comunicación. La campaña ha sido desarrollada por Shernan Creative Collective y Laszlo Hace, reuniendo un equipo multidisciplinar de estrategia, creatividad, diseño y producción audiovisual.

La dirección del proyecto y la coordinación general han estado a cargo de Santi Hernández, de Shernan Creative Collective. La dirección creativa ha sido responsabilidad de Luis Villanueva, mientras que Marta Teijeira ha participado como redactora creativa, mientras el desarrollo visual ha contado con Ane Muñoz en dirección y diseño de arte, Idoia Llanos en diseño gráfico y Julen Zalakain y Aitor Ollo en diseño digital y contenidos audiovisuales.

La dirección de la producción ejecutiva y audiovisual del spot ha corrido a cargo de Javier Vicente, de Laszlo Hace; la dirección de fotografía ha estado a cargo de Adri Nogales; la banda sonora original ha sido creada por Koldo Uriarte, mientras que las locuciones en euskera y castellano han sido realizadas por Lucía Laguarda.

El montaje y la postproducción han corrido a cargo de Xabi Aguado, mientras que Adri Nogales se ha responsabilizado del etalonaje y la postproducción de sonido ha sido realizada por Haimar Olaskoaga.

La producción audiovisual ha contado asimismo con Enara Martínez, Enar Derqui, Gorka Bermejo y Gorka Carnerero en el departamento de producción; Markel Sorarrain, Ibai Muñoz, Gorka Goicoechea, Pablo Guereta y Jon Mikel en el departamento de cámara; Julen Urtxegi, Unai Modrego y Dani Vicente en iluminación; Carlos Blanco, Julen Hernández y Urko Carmona en efectos especiales; y Arantxi Huegun y Diana Fernández en el departamento de arte.

El equipo artístico ha estado integrado por Julia Rodríguez (pianista), Aitor Azkona (batería), así como María Isabel Lisarri y Aitor Malo en labores de figuración.

La gestión ejecutiva y coordinación del proyecto ha recaído en Igor López, responsable del seguimiento global de la campaña, junto a María Andueza, ejecutiva de cuentas encargada de la coordinación operativa.

El evento de presentación ha sido diseñado y producido por el equipo interno de Shernan, con la participación directa de ambos profesionales.