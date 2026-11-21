VITORIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cívico El Campillo de Vitoria-Gasteiz finalizará la programación de su 40 aniversario con el estreno de un audiovisual con testimonios de vecinos y una exposición fotográfica del artista Eneko Etxebarrieta, dos iniciativas que repasan la memoria colectiva y la diversidad del Casco Viejo.

Según ha informado el consistorio de la capital alavesa, el primero de los eventos, la proyección de 'El Casco Viejo en nuestras fotos', tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 18.00 horas, en el salón de actos del centro cívico Aldabe. La cinta recopila recuerdos, imágenes y pequeñas historias de personas vinculadas al barrio bajo el lema 'Las pequeñas historias también hacen barrio'.

La iniciativa pretende recuperar las experiencias personales y los recuerdos cotidianos que contribuyen a construir la identidad colectiva del Casco Viejo. La proyección estará abierta a toda la ciudadanía, con entrada libre hasta completar el aforo, y ha contado con la colaboración de los centros BIZAN de Coronación, San Prudencio y Landázuri, ha indicado.

La segunda actividad tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el propio centro cívico El Campillo, donde se presentará la exposición fotográfica de Eneko Etxebarrieta titulada 'Las personas que habitamos en el barrio, los hilos que conforman nuestro paño'.

La muestra reúne 33 retratos de gran formato de vecinos y vecinas con diferentes orígenes, trayectorias y experiencias, que ocuparán los pasillos del centro cívico.

La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha señalado que celebrar los 40 años de El Campillo "es celebrar también la historia de un barrio, de su vecindario, de sus cambios y de todo lo que se ha ido construyendo colectivamente durante estas décadas", y ha añadido que desde el consistorio quieren que el aniversario "sirva para reconocer el valor de la memoria compartida, pero también para mirar al Casco Viejo de hoy, un barrio vivo, diverso y lleno de historias".