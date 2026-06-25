Cancelado el concierto de Tom Morello en el BBK Legends Bilbao por problemas familiares

BILBAO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El músico estadounidense Tom Morello ha cancelado el concierto que tenia previsto ofrecer este sábado, 27 de junio, en el BBK Legends Bilbao debido a problemas familiares, según han informado desde la organización del festival.
El equipo del artista ha trasladado a la organización un mensaje de Morello en el que explica que su madre, Mary Morello, "ha vuelto a ser ingresada en el hospital", por lo que ha decidido "regresar a casa para ayudar a cuidarla".
"Tocar para vosotros en Reino Unido y Europa este verano ha sido increíble, y estoy deseando volver a estar con vosotros y continuar este movimiento que hemos empezado. Con mucho amor, unidad y poder", señala Morello.
Desde el BBK Legends Bilbao han trasladado todo su "apoyo y fuerza" al músico y a su familia en "este momento tan delicado", ante el que han pedido "máxima comprensión y respeto".
Tras la cancelación del concierto en Bilbao, las personas que hayan adquirido entrada de sábado podrán solicitar la devolución completa o parcial de su compra, mientras que las personas con bono de dos días podrán solicitar una devolución parcial, rellenando el formulario habilitado para ello. El plazo para solicitar la devolución parcial o completa, según corresponda, estará abierto hasta el sábado a las 18.00 horas.
El BBK Legends Bilbao mantiene su programación con el resto de conciertos previstos este viernes y sábado en el Bilbao Arena. Así, el viernes actuarán Chris Isaak, Cracker y Dea Matrona y el sábado Beat y Graveyard.