Cancelado por la previsión de lluvia el concierto de la BOS y la Sociedad Coral por el aniversario del Palacio Foral

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El concierto que la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y la Sociedad Coral de Bilbao iban a ofrecer este sábado, 4 de octubre, con motivo del 125º aniversario del Palacio Foral ha quedado suspendido debido a las previsiones de lluvia, según ha informado la Diputación de Bizkaia.
Desde esta institución se había organizado este concierto, previsto a las 20.00 horas de este sábado "en plena Gran Vía bilbaína" y con carácter gratuito, dentro de los actos de conmemoración del Palacio foral. Con motivo del concierto, se había proyectado poner a disposición del público, frente al edificio, 500 localidades.
El concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y la Sociedad Coral de Bilbao ha quedado suspendido debido a "las adversas condiciones meteorológicas anunciadas para mañana".