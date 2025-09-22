Cancelado el viaje de ENBA a Bruselas por un ciberataque a aeropuertos europeos

SAN SEBASTIÁN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria y ganadera ENBA ha informado de que el viaje que iba a realizar a Bruselas esta semana para abordar con representantes de las instituciones europeas la reforma de la PAC y las relaciones comerciales globales, se ha suspendido debido a un ciberataque registrado el pasado sábado y que ha afectado a aeropuertos europeos.

En un comunicado, ENBA ha indicado que el ciberataque perpetrado el pasado sábado, que ha afectado a diversos aeropuertos europeos, entre ellos el de Bruselas, ha obligado a cancelar, "hasta nuevo aviso", este viaje.

ENBA tenía previsto encuentros con eurodiputados, altos funcionarios de la Comisión Europea y con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, para trasladar la importancia de "avanzar hacia una PAC más fuerte y con un mejor reparto de las ayudas".